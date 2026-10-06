Murió actriz de ‘Envidiosa’, de Netflix, y ‘Chiquititas’. ¿Qué le pasó a Zulema Galperín?





Hasta el momento, “no se ha informado públicamente la causa de muerte de Zulema Galperín”. La Asociación Argentina de Actores confirmó su fallecimiento, pero no entregó detalles sobre si enfrentaba alguna enfermedad o si su muerte estuvo relacionada con una condición médica específica.

No obstante, en redes sociales se menciona que la actriz de 90 años falleció por quebrantos de salud propios de su edad avanzada. La despedida de la artista se realizó el martes 6 de octubre, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., según informaron medios argentinos. Familiares, colegas y seguidores pudieron acercarse para rendirle homenaje a una intérprete que trabajó durante varias décadas y que fue reconocida por su capacidad para interpretar personajes dramáticos y humorísticos.

Una actriz que comenzó en la adultez

Zulema Galperín comenzó su carrera artística en la adultez, a los 60 años, y a pesar de esta edad logró construir una trayectoria amplia en la escena argentina. Aunque no siempre ocupó papeles protagónicos, sus apariciones fueron suficientes para dejar una marca en producciones muy recordadas por el público.

Dentro de sus trabajos más recordados están las telenovelas “Chiquititas”, “Gasoleros”, “Poliladron”, “Primicias”, “Epitafios”, “Verdad consecuencia”, “Infómanas”, “Viudas e hijos del rock and roll” y “Buenos chicos”. También participó en obras de teatro, películas, campañas publicitarias y proyectos audiovisuales para plataformas digitales.



Uno de sus últimos trabajos reconocidos fue en la exitosa serie de Netflix “Envidiosa”, protagonizada por Griselda Siciliani, donde actuó como la abuela de Débora, interpretada por Marina Bellati, que era una de las amigas de la estelar. Con este personaje, la actriz logró acercarse a una audiencia más joven y continuar activa en la actuación durante la última etapa de su carrera.



Además de sus trabajos en ficción, Zulema Galperín ganó popularidad por un personaje humorístico conocido como la “abuela cocainómana”, presentado en el programa "Duro de domar" junto al humorista Sebastián Presta, participante de MasterChef Argentina.

Despedida a la actriz Zulema Galperín @Zuccottihnos https://t.co/BzgpDRTRDd pic.twitter.com/5kBaZVIxhw — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) October 5, 2026

El sketch se convirtió en uno de los momentos más recordados de esa etapa, pues mostraba a una abuela como cualquier otra, pero con tintes de sátira por su adicción a la cocaína. El personaje tomo tanta relevancia que con el tiempo, muchas personas comenzaron a asociar a Galperín con esa interpretación, aunque su carrera había sido mucho más amplia y había incluido papeles en dramas, telenovelas, series, películas y obras teatrales.

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