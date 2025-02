Murió amigo cercano de Jorge Alfredo Vargas de ‘Noticias Caracol’: “qué dolor”

Hace unas horas, Jorge Alfredo Vargas posteó en sus redes sociales una fotografía acompañada de un mensaje que refleja el profundo dolor que siente por esta pérdida.

“Cuando un amigo se va… Y qué grande, buen amigo y generoso que fuiste Juanito… Cuántos momentos compartidos y cuántos recuerdos y enseñanzas que hoy quedan en el corazón arrugado. Vuela alto mi Juan. Dios y la virgencita te reciben y aquí nos darán la fortaleza para seguir y consentir a nuestra María y la familia”. La imagen muestra la cercanía y el cariño que existía entre ellos.

Ana María Trujillo también lamentó la muerte de Juan Rodríguez

Se trata de Juan Rodríguez, cofundador de la firma constructora Escalar. La actriz Ana María Trujillo también dejó un conmovedor mensaje:

“Dios mío qué duro esto… todavía no lo creo. Juanito de mi corazón te fuiste muy rápido, muy repentino, muy fuerte. ¿Qué será de #dejalocaer sin ti? Tantos momentos, viajes, chistes, fiestas, cenas y almuerzos vividos y tantos nos faltaron por vivir. Siempre me he preguntado por qué se va la gente buena, y tú el más bueno de todos, te nos fuiste. Nos harás mucha falta. Juanito vuela tranquilo que acá estaremos siempre para tu consentida María Andrea. Le pido a Dios que le de mucha fuerza a ella y a toda la familia”.

En esa publicación, Jorge Alfredo comentó: “Qué dolor… Qué ausencia… Se nos fue el inigualable… El gran amigo del alma”.

Inés María Zabaraín, escribió: “qué dolor tan grande”. Andrea Serna, comentó: “Dios... qué duro”. Otros usuarios escribieron: “Qué tristeza tan grande🙏🏻 el hombre más divino", “mucha fortaleza para su familia y amigos”, “profunda tristeza. Juan querido, tan querido por todos”, “muy triste”, “lo siento muchísimo”, “mi abrazo de condolencia”, “todavía no lo creo”.