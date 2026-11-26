Andy Taylor, integrante original de Duran Duran, donde su interpretación de la guitarra fue protagonista en temas inolvidables “Rio” y “The Reflex”, murió. El músico tenía 65 años al momento de su deceso.

La noticia fue dada a conocer en la cuenta de Duran Duran en un comunicado que reveló que luchó contra un agresivo cáncer de próstata.

Aunque trascendió este miércoles, su muerte se produjo el lunes.

"Andy estuvo ahí desde el comienzo mismo de nuestra historia. Desde el momento en que llegó a Birmingham, procedente del nordeste, con una guitarra y una convicción inquebrantable sobre lo que podíamos llegar a ser, aportó un fuego indeleble y una actitud desafiante a nuestra música" se lee en el mencionado texto.

"Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo; además, gracias a un ingenio mordaz —a la altura de su visión de la vida, maravillosamente pragmática y sin sentimentalismos-, nos mantuvo con los pies en la tierra y dotó a la banda de ese carácter incisivo durante los extraordinarios años que siguieron", añadió la nota de despedida del emblemático grupo británico.

¿Quién era Andy Taylor?

El músico nació en 1961 en Northumberland. En 1980 se incorporó a la agrupación Duran Duran. Unos meses más tarde el grupo fue firmado por la disquera EMI. Duran Duran debutó en 1981 con un primer trabajo discográfico.

En 1985 hizo un receso y Taylor se unió al bajista John Taylor, el batería Tony Thompson y el cantante Robert Palmer para formar The Power Station. Reanudó con el grupo hasta su retiro de este en 2006.

Grabó en solitario y trabajó como músico de estudio y productor con Robert Palmer, Rod Stewart y Belinda Carlisle, entre otros.

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