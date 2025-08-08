Murió Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson, a los 48 años

El mundo del entretenimiento recibió una triste noticia este 7 de agosto: Brandon Blackstock, exesposo y exrepresentante de la cantante Kelly Clarkson, falleció a los 48 años tras una batalla de más de tres años contra el cáncer.

La familia del empresario confirmó el deceso a través de un comunicado en el que señalaron que murió en paz y rodeado de sus seres queridos. “Estamos profundamente agradecidos por el amor y apoyo que hemos recibido en este momento tan doloroso. Pedimos privacidad mientras procesamos nuestra pérdida”, expresó el mensaje.

La noticia llega apenas un día después de que Clarkson anunciara la suspensión del resto de sus presentaciones en Las Vegas para permanecer junto a sus hijos, River Rose (10) y Remington Alexander (8), fruto de su matrimonio con Blackstock. La intérprete dedicó unas palabras a sus seguidores, agradeciendo la comprensión y el respaldo en este difícil momento.

¿Qué pasó entre Brandon Blackstock y Kelly Clarkson?

Blackstock y Clarkson contrajeron matrimonio en 2013 y su unión se extendió hasta 2022, año en el que finalizaron su divorcio tras un mediático proceso judicial. Además de su vínculo personal, ambos compartieron una relación profesional, pues él trabajó como su representante durante varios años.

Tras su separación, las disputas legales continuaron por temas económicos y contractuales, alcanzando un acuerdo confidencial en 2024. A pesar de las diferencias, Clarkson ha manifestado públicamente que su prioridad siempre ha sido el bienestar de sus hijos.

Brandon Blackstock era hijo del reconocido productor musical Narvel Blackstock y se había desempeñado como mánager de artistas country como Blake Shelton y Rascal Flatts. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre carismático, apasionado por la música y dedicado a su familia.

Figuras del espectáculo, colegas y amigos han expresado sus condolencias en redes sociales, recordando momentos compartidos con él y enviando mensajes de apoyo a Clarkson y a los dos hijos que tuvieron en común.

El legado de Blackstock en la industria musical y el impacto que dejó en la vida de quienes lo rodearon permanecerán en la memoria de sus seres queridos, quienes ahora enfrentan el duelo por su partida.