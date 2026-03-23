Murió Carrie Anne Fleming, actriz de ‘Supernatural’. Tenía 51 años ¿Qué le pasó?

La actriz Carrie Anne Fleming, nacida en Canadá 51 años atrás, reconocida mundialmente por su rol de Karen Singer en la serie Supernatural, donde interpretó a la esposa del personaje Bobby Singer, murió el pasado 26 de febrero en su país de origen, rodeada de su familia.

Así lo dio a conocer TMZ el domingo 22 de marzo. La publicación inicialmente no mencionó la causa de su muerte.

Fue su compañero de escena en la serie, el actor Jim Beaver, quien personificó a su esposo en la trama, el que detalló en sus redes que Anne Fleming había luchado contra un cáncer de mama que finalmente cobró su vida. El fallecimiento no fue dado a conocer cuando ocurrió debido a que su familia deseaba transitar el duelo de manera privada. Beaver también fue pareja de la actriz luego de que se enamoraran en el set. Anteriormente ella estuvo casada con Ronald James McConaghy.

En la publicación que Jim hizo rememoró los momentos que compartió junto a la actriz y agradeció haberla conocido.

¿Quién era Carrie Anne Fleming?

La fallecida actriz nació el 16 de agosto de 1974 en la provincia de Digby, Nueva Escocia, Canadá. Desde muy joven dejó ver su inclinación artística y al salir de la secundaria Mount Douglas en Victoria, se inscribió en el Kaleidoscope Theatre y Kidco Theatre Dance Company.

Sus primeras apariciones en pantalla se dieron en los años 90’s en la serie ‘Viper’ y la comedia ‘Happy Gilmore’, junto a Adan Sandler.

También estuvo en ‘Smallville’, ‘Supergirl’, ‘The L Word’, ‘The 4400’ y ‘Continuum’. Posteriormente, llegarían ‘Masters of Horros’ y ‘Supernatural’ y luego, ‘iZombie’, donde encarnó a Candy Baker,

Estos roles la ubicarían como una actriz exitosa y pedida en el género del horror y el misterio para producciones televisivas.

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