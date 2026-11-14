Murió Christian Cousins, el niño de ‘Un detective en el kínder’ con Arnold Schwarzenegger

‘Un detective en el kínder’, también traducida como ‘ Poli de guardería’, película estrenada en 1990 donde Arnold Schwarzenegger encarna a un detective en un relato que mezcla comedia y acción se convirtió en una de las comedias más populares de finales del siglo pasado.

Allí los hermanos gemelos Christian y Joseph interpretaron a Dominic Palmieri-Cullen Crisp, Jr., uno de los roles infantiles más importantes de la historia y quien era el hijo de Rachel, personificada por Penélope Ann Miller, y del villano Sullen. Arnold en su papel de John Kimble el policía encubierto en la mafia debía identificar al pequeño que corría peligro, al final terminaba enamorándose.

Christian quien actualmente tenía 43 años y padecía de una enfermedad hepática murió, según informó TMZ este viernes 13 de noviembre, sin embargo su deceso se habría producido en octubre pasado según detalló su hermanastro Jonas Roeser.

¿De qué murió Christian Cousins de ‘Un detective en el kínder’?

“Christian había estado muy enfermo de una enfermedad hepática. Me consuela saber que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que sufría. Descansa en paz, Christian”, escribió Jonas, delcaraciones que fueron recogidas por varios medios norteamericnaos que lamentaron la partida.

Jonas definió a Christian como una persona “llena de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes” con quien tuvo bastante contacto ya en la universidad, ya que a lo largo de la niñez solo lo conoció por la famosa cinta.

Hay que mencionar que pese a la popularidad del rol que encarnó y al éxito de la comedia que incluso hoy se sigue viendo, Christian , igual que su hermano, terminó apartándose del cine.

Antes de su participación en la cinta, Christian ya había aparecido en producciones televisivas como Highway to Heaven, Father Dowling Mysteries y The Prize Pulitzer. También fue parte del elenco de la serie Knots Landing, donde interpretó a Bobby Gibson Ewing, y participó en otras cintas como Critters 3 (1991) e Intruders (1992).

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Uno de sus últimos trabajos en la cine fue Twin Sitters, película de 1994 en la que también compartió créditos con su hermano.

Tras su retiro de la actuación se desempeñó como ejecutivo en una compañía de muebles en California.

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