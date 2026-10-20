Murió el actor Carlos Miguel Suárez de ‘Dos mujeres, un camino’. Un secuestro lo cambió todo

Conocido simplemente como Carlos Miguel, el actor que se hiciera famoso por encarnar a villanos en las telenovelas ‘Dos mujeres, un camino’, ‘Muchachitas’, ‘Soñadoras’ y ‘Amigas y rivales’, siendo su personaje más popular el de Poncho en ‘Tú y yo’, falleció según se confirmó este 20 de octubre.

El histrión que dentro de sus últimas actuaciones estuvo en ‘Como dice el dicho’ y ‘La Rosa de Guadalupe‘ se había retirado de la pantalla antes la falta de ofertas y había optado por atender su local de comidas en Ciudad de México.

Un secuestro que marcó a Carlos Miguel

Suárez fue noticia en el 2011 cuando sufrió un secuestro de cuatro días que cambió su vida para siempre.

El actor contaría años después, en 2017, en el espacio ‘De primera mano’, que lo que comenzó como un atraco se convirtió en un secuestro, donde temió por su vida y los delincuentes no solo le robaron dinero, sino que lo agredieron físicamente.

Los asaltantes encontraron fotos de sus hijas y supieron la dirección su domicilio, información con la que lo presionaron para no poner resistencia.

De ahí que cuando fue liberado tuvo temor y no continuó con acciones legales contra los ladrones y secuestradores.

Lo ocurrido, mencionó, lo marcó profundamente. “Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, dijo el actor y detalló que durante esos días sufrió agresiones físicas que le provocaron lesiones en el rostro, pérdida de dientes y daños en los tendones. Las heridas sufridas fue una de las causas por las que consideró ya no lo llamaron tan regularmente para trabajar en pantalla.

Publicidad

El fallecimiento de Suárez fue anunciado por su amigo y colaborador Roberto “El Coreano” Tello. "Descansa en paz mi querido Charly. Te quiero mucho", publicó en sus redes, junto con una foto en la que se le ve acompañado del actor.

De momento, no han trascendido las causas de la muerte de Carlos Miguel.

Aquí más noticias que son tendencia