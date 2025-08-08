¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Murió el papá de Beéle. Esto se sabe

La noticia del fallecimiento de Breyner López, padre de Beéle generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del intérprete de “Si te pillara” enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.

Por Redacción Vea
08 de agosto de 2025
En el pasado, Beéle había hablado en entrevistas sobre una relación compleja con su padre, marcada por etapas de distancia.
Fotografía por: Instagram

La escena musical urbana en Colombia está de luto tras la muerte de Breyner López, padre del cantante barranquillero Beéle, ocurrida el jueves 7 de agosto durante una sesión de diálisis en un centro médico de la ciudad.

¿Qué le pasó al papá de Beele?

De acuerdo con reportes de medios locales como El Diario La Libertad y Tropicana FM, López sufrió un infarto fulminante mientras recibía el tratamiento. El personal de salud intentó reanimarlo, pero los esfuerzos fueron en vano.

La noticia generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del intérprete de “Barranquilla Bajo Cero” enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Artistas del género urbano, entre ellos algunos con quienes Beéle ha compartido escenario, publicaron condolencias y recordaron la huella que deja el fallecido en la vida del cantante.

La relación entre Beéle y su padre

En el pasado, Beéle había hablado en entrevistas sobre una relación compleja con su padre, marcada por etapas de distancia. Sin embargo, también expresó que con el paso del tiempo habían intentado reconstruir vínculos familiares. Este contexto hace que su partida tenga un peso emocional aún más profundo para el artista.

Breyner López era conocido en el círculo cercano de Beéle por su carácter fuerte y su orgullo por los logros de su hijo. Aunque no participaba activamente en la carrera del cantante, se mantenía informado de sus avances y éxitos.

Hasta el momento, Beéle no se ha pronunciado públicamente sobre la pérdida. La familia no ha confirmado detalles de las exequias, pero se prevé que en los próximos días se realicen homenajes en Barranquilla, ciudad natal del artista.

Con solo 22 años, Beéle se ha consolidado como una de las promesas de la música urbana en Latinoamérica, llevando el nombre de su ciudad a escenarios internacionales. La repentina muerte de su padre llega en un momento de ascenso profesional y podría marcar una etapa de reflexión personal en su vida y carrera.

Temas:

Beéle

Breyner López

