Murió el papá de Maleja Restrepo. Así lo despidió la presentadora: “Es desgarrador”

En la cuenta de Instagram de Maleja Restrepo, donde tiene 4,6 millones de seguidores, se destacan publicaciones no solamente de sus proyectos profesionales sino también de su vida personal, entre ellos, de su relación con su esposo Tatán Mejía, sus hijas Guadalupe y Macarena y también de sus padres.

Maleja Restrepo confirmó la muerte de su papá

En varias oportunidades, la también actriz publicó videos junto a su papá, quien solía destacarse por los consejos que le brindaba. Sin embargo, hace pocas horas, Maleja confirmó que su progenitor había fallecido.

Con un conmovedor mensaje, la esposa de Tatán Mejía se despidió de su él. “El #wikipapá el #yayo el #profe ahora seguro está filosofando desde el cielo. Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta de mi papá ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”, se lee en el post que cuenta con más de 54 mil likes.

Aunque no reveló de qué murió, reveló que su padre se encontraba en UCI. “Hablar con él y decirle que no haberle cumplido su ilusión es desgarrador; el tiempo no da espera. Me tomó de la mano y me dijo “eres una hija única e irrepetible” y yo le dije “eres un papá increíble”. Le besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de occidente. Te prometo vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”, concluyó la presentadora.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de fortaleza en este difícil momento de su vida: “lo siento mucho. Pero quédate con esos mensajes de él”, “te abrazo, Malejita”, “está en tu corazón más pegado. Lo siento”, “mucha fuerza Maleja, gracias a Dios pudiste disfrutarlo y amarlo”, “nunca estaremos preparados para el dolor de ese vacío, un abrazo fuerte”, “Maleja las despedidas nunca son fáciles creo que para nadie y menos cuando amamos tanto, lo que nos queda es saber que nuestros seres amados están mucho mejor ahora”.