Murió Fernando Varón, locutor de ‘Radio Uno’. Padecía grave enfermedad

Fernando Varón, reconocido locutor y director de Radio Uno Ibagué, murió este jueves 14 de agosto. La noticia fue confirmada por sus compañeros de trabajo y ha generado múltiples mensajes de condolencia en el sector radial y entre sus oyentes en el Tolima y otras regiones del país.

Varón, a quien muchos conocían como ‘El rey del vacilón’, construyó una carrera sólida en la radio local y regional, dejando huella en cada emisora donde trabajó, entre ellas Radio Policía Nacional y Olímpica. En RCN Radio encontró su casa profesional y se ganó el respeto de colegas y oyentes por igual.

¿De qué murió Fernando Varón, locutor de Radio Uno?

De acuerdo con sus allegados, el comunicador padecía desde hacía varios meses un cáncer de garganta. La enfermedad, contra la que luchó con determinación, deterioró progresivamente su salud y finalmente le provocó la muerte en la capital tolimense.

En Radio Uno, Fernando Varón asumió roles clave como la dirección de la emisora en Ibagué, Girardot y Fusagasugá, además de conducir espacios radiales en los que su voz se convirtió en compañía diaria para miles de personas. “En RCN siempre fue el primero en llegar y el último en irse, como si quisiera que la radio nunca se apagara”, recordó su excompañera Lorena Ospina.

El estilo espontáneo y alegre de ‘El rey del vacilón’ no solo se escuchaba en las transmisiones, sino que también inspiró a quienes iniciaban en el medio. Para muchos, fue un mentor y un ejemplo de disciplina, capaz de contagiar entusiasmo incluso en las jornadas más largas.

Así despidieron a Fernando Varón

Tras conocerse la noticia, distintas emisoras encendieron sus micrófonos para rendirle homenaje. Karen Londoño, directora de Radio Uno Tunja, le dedicó unas palabras en vivo: “Con el corazón roto, con las lágrimas en los ojos... esta es la mejor forma de hacerte un homenaje y de despedirte como los grandes de la radio”.

En redes sociales, decenas de mensajes recordaron anécdotas y momentos compartidos con el locutor. En Ibagué, seguidores y amigos organizaron una velatón la noche del jueves para honrar su memoria.

Desde La Cariñosa, el periodista Mauricio Vargas también expresó su tristeza: “Era una persona que no se encuentra fácilmente en la vida. Esa alegría que le daba a uno al saludarlo, ese abrazo que contagiaba energía. Fercho, has descansado en la paz del Señor y el Señor te va a recibir”.

Se espera que las exequias se realicen este sábado 16 de agosto en Ibagué. Mientras tanto, la comunidad radial y su audiencia despiden a Fernando Varón con las mismas palabras que él usaba para cerrar sus programas: con una sonrisa, una buena canción y la certeza de que la radio siempre será su casa.