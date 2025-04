Murió hijo de famosa influencer tras sufrir accidente casero: “estamos abrumados”

El 14 de febrero, Lindsay Dewey, una influencer estadounidense reconocida por hablar sobre la crianza de niños, publicó en sus redes sociales un mensaje pidiendo oraciones por la salud de Reed, su hijo menor de 22 meses, quien había sufrido un fuerte accidente casero:

“Amigos de fe que rezan al único Dios, NECESITAMOS oración. Reed sufrió un accidente traumático y necesitamos un milagro. Por favor, estén de acuerdo y oren con nosotros ahora mismo y en los próximos días y semanas. Gracias”.

Lindsay Dewey confirmó la muerte de su hijo menor

Tres días después del accidente, la creadora de contenido confirmó que, pese a las oraciones y los esfuerzos médicos, el pequeño falleció. La noticia la dio a conocer a través de Instagram donde publicó un reel de fotografías del niño junto a un conmovedor mensaje:

“Nuestro precioso, alegre y absolutamente perfecto bebé no recibió su milagro terrenal. Estamos destrozados. Pero no puedo evitar sentir una inmensa gratitud por haber sido su mamá durante 22 meses. Él solo conocía el amor. Y solo daba amor. De verdad. Y quienes nos rodean pueden dar fe de ello. Nos privaron de ver crecer a nuestro pequeño, tan alocado y divertido. No es justo, no se lo merecía", se lee en la primera parte del post que tiene más de 32 mil likes.

De igual manera, explicó detalles de lo que ocurrió con el niño, mientras ella, al parecer, se encontraba en la cocina preparando la comida: “estaba tan confundida sobre cómo podía haber pasado... De ninguna manera nuestro hijo era lo suficientemente fuerte para moverlo, y menos hacerlo caer. Y como eso lo sabíamos, no sentimos que era urgente anclarlo. Parecía imposible que cayera sin razón alguna teniendo en cuenta el lugar y su peso“.

Asimismo, la influencer pidió apoyo en oración por fortaleza para ella, su esposo y sus otros hijos para afrontar ese difícil momento: “nos privaron de ver crecer a nuestro pequeño, tan alocado y divertido. No es justo, no se lo merecía. Pero tenemos paz al saber que está con nuestro Señor y Salvador, y con su tío Ty. Nuestras vidas cambiaron en cuestión de 10 segundos. Y todavía estamos en shock. Por favor, oren por nosotros y por los hermanos de Reed, ya que pronto tendremos que lidiar con la noticia Estamos abrumados más de lo que se imaginan por el amor y las oraciones de tanta gente, especialmente del personal del hospital. Nos han impresionado con la forma en que han cuidado de nuestro bebé y de nosotros durante este tiempo inimaginable. Tenemos tantas preguntas y emociones, y nuestras vidas han cambiado para siempre. Pero Eric y yo somos fuertes y superaremos esto”.

Conmovedora despedida de Lindsay Dewey a su hijo

En otra publicación, Dewey contó que, pese al difícil momento, junto a su esposo decidieron donar los órganos de su hijo, quien ya tenía muerte cerebral: “Me he estado diciendo a mí misma: ‘Si no recibe su milagro, se convertirá en uno’ y eso es lo único que me ayuda a superarlo. Aunque el suyo no fue salvado, Él está salvando vidas. El peor día de nuestras vidas se convirtió en el mejor día de la vida de alguien más y por eso estaré eternamente agradecida por nuestro pequeño héroe bebé. Eres el milagro de alguien, Reed Michael. El milagro de 5 niños pequeños, para ser exactos.

No podía dejar de pensar en las familias que recibieron la mejor llamada de su vida, su oración contestada. No creo que alguna vez pueda entender por qué nuestra oración no fue contestada, pero Dios lo sabe todo. Aunque esto no es justo en todos los sentidos, estamos muy orgullosos de ti, bebé. Te quiero mucho, hijo. Me ayudaste a superar los momentos más difíciles de mi vida este último año, y tu legado vivirá para que estos otros bebés puedan vivir sus vidas, completos y sanos. Gracias a todos los que mantuvieron la fe y creyeron con nosotros hasta el final. Le di un beso de despedida y le susurré: «Ve a salvar vidas, cariño». Nunca lo olvidaré”.