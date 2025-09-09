Murió Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone, a los 43 años

El periodismo musical y la cultura del freestyle en América Latina están de luto. El pasado fin de semana falleció a los 43 años Juan Ortelli, reconocido periodista argentino, exdirector de la revista Rolling Stone en su edición local y uno de los grandes promotores del movimiento del rap y las batallas de freestyle en la región. La noticia fue confirmada por su hermano a través de un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente se viralizó en la comunidad artística.

¿Qué le pasó a Juan Ortelli?

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan”, escribió, dando a conocer el fallecimiento. Según confirmaron medios locales, Ortelli fue hallado sin vida en su departamento y, aunque se mencionó que estaba bajo tratamiento por problemas circulatorios, la familia aclaró que la muerte se debió a causas naturales.

Ortelli se convirtió en una figura clave en la difusión de la música y la cultura urbana en Argentina y América Latina. Su trabajo en Rolling Stone, primero como periodista y luego como director, le permitió abrir espacios a nuevos sonidos, bandas emergentes y fenómenos culturales que marcaron a toda una generación. Con su estilo cercano y apasionado, supo conectar tanto con artistas consagrados como con jóvenes que apenas estaban dando sus primeros pasos en la industria.

Además de su rol en el periodismo musical, Juan Ortelli fue uno de los principales divulgadores del freestyle en español. Su voz y presencia fueron habituales en competencias como Red Bull Batalla de los Gallos, donde se consolidó como jurado y comentarista respetado. Para muchos raperos, Ortelli representaba un puente entre el underground y la masividad, entre la autenticidad de la calle y la legitimidad de los grandes escenarios.

Las reacciones a su repentina muerte

Su repentina partida causó conmoción en la escena cultural. Músicos, periodistas, colegas y freestylers de distintos países expresaron su tristeza y reconocimiento por el legado que dejó. En redes sociales, las muestras de cariño no se hicieron esperar: “Gracias por tanto, Juan”, “una leyenda de la cultura”, “el periodismo perdió a un referente enorme”, fueron algunos de los mensajes que acompañaron la noticia.

Más allá de su trabajo visible, quienes lo conocieron destacan su generosidad y pasión por la música. Ortelli no solo entrevistaba a artistas; los escuchaba, los acompañaba y muchas veces los impulsaba a creer en sus proyectos. Su influencia en la consolidación de la cultura hip hop y el freestyle en la región es incuestionable y seguirá siendo recordada como parte fundamental de su legado.

La familia no ha revelado mayores detalles sobre los homenajes o despedidas, pero dejó claro que la intención es recordar a Juan Ortelli por lo que fue: un apasionado de la música, un periodista comprometido y un hermano querido. Su muerte, a los 43 años, deja un vacío enorme en el periodismo cultural y en la escena del rap hispano, pero también la certeza de que su trabajo seguirá inspirando a futuras generaciones.