Murió Liam Fitzgerald, influencer fitness: “No hay palabras para describir el dolor”

El pasado 30 de octubre en la madrugada Liam Fitzgerald, de 29 años, murió en el accidente donde se vio involucrado mientras conducía su moto. La noticia fue compartida por su pareja, Jamie Lyn Rinaldi, quien publicó un emotivo mensaje en Instagram el sábado 31 de octubre anunciando el fallecimiento.



Novia de Liam Fitzgerald anunció su muerte



“Con el corazón destrozado, comparto la devastadora noticia de que Liam falleció después de un accidente de motocicleta el 30 de octubre, aproximadamente a las 2 de la madrugada (…) No hay palabras para describir el dolor del corazón. Esto es increíblemente difícil para todos los que lo conocimos y lo amamos”, escribió la modelo en su publicación.

Según explicó, Fitzgerald sufrió lesiones graves y, pese a los esfuerzos de quienes intentaron salvarlo, no lograron reanimarlo.



Tras conocerse la triste novedad, los internautas estaban esperando alguna declaración desde la cuenta del influencer que rindiera homenaje a su partida. Esta publicación fue hecha este domingo primero de noviembre en horas de la mañana. Acompañada de una fotografía del generado de contenido, recogió el dolor de su familia y pareja y el cariño de miles de seguidores que dejaron mensajes de condolencia.



“No hay palabras para describir la pérdida de alguien tan especial como Liam. […] Acababa de cumplir 29. Tantos lugares para ver, recuerdos que crear y gente a quien amar. Su vida fue trágicamente interrumpida en un accidente de motocicleta, dejando atrás un corazón roto que las palabras nunca podrán describir”, escribieron en el comunicado difundido por Instagram y firmado por “su familia Penny, Natalie, Dermot, Bethany, y su novia Jamie”.



La publicación ha generado una ola de reacciones entre la comunidad fitness y los seguidores del influencer, que recuerdan su carisma y su capacidad para inspirar a otros. Tan solo en Instagram su comunidad incluye más un millón de seguidores.



La muerte de Liam Fitzgerald ha conmocionado a sus followers, que lo seguían por su contenido motivacional y sus consejos de entrenamiento. Miles de personas han dejado mensajes de apoyo en su Instagram, recordándolo como alguien que inspiró sus propias transformaciones físicas y personales.



Varios de sus seguidores comentan que el influencer murió haciendo una de sus pasiones pues en varias ocasiones Liam posteó en su contenido de lifestyle su amor por el motociclismo y el cariño que le tenía a su moto. En varios de sus videos se le observaba al oriundo de Evansville, Wisconsin, transitando por las calles de Miami con su moto BMW S 1000 RR, conocida popularmente como "s1k", que es una de las superbikes de alto cilindraje más potentes y avanzadas del mundo, diseñada tanto para pista como para carretera.

Aquí más noticias que son tendencia