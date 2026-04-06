Murió Luis Alvira, el papá de Juan Diego Alvira: “Gracias por tanto”

Este domingo 5 de abril, Juan Diego Alvira, reconocido periodista colombiano, conmovió a sus seguidores al revelar que Luis Fernando Alvira, su padre, falleció. La noticia la dio a conocer por medio de un emotivo post con varias fotografías junto a él y un reflexivo mensaje:

“Papá, hay historias que no se cuentan… se sienten. No fuiste perfecto, pero me enseñaste a vivir. A no rendirme. A pelearle a la vida incluso cuando parecía más difícil. Muchas de tus enseñanzas no estuvieron en palabras, estuvieron en tu forma de ser, en tu manera de enfrentar todo, en tu presencia silenciosa. Hoy miro atrás y entiendo que mis bases empezaron contigo. Y que en medio de todo, siempre estuvo la familia. Gracias por tanto…de verdad. Si lo tiene cerca… abrácelo hoy”.

Amigos de Juan Diego Alvira lamentaron la muerte de su padre

Hasta el momento, la publicación tiene más de 6.400 likes y una serie de comentarios de los amigos y seguidores del presentador, quienes le dejaron mensajes de fortaleza para superar la ausencia de su progenitor:

Carlos Calero escribió: “Abrazos hermano querido, mucha fortaleza para ti y la familia. Mis oraciones con ustedes”. Por su parte, la también presentadora Diva Jessurum agregó: “mi corazón está contigo. Lamento de corazón este dolor”. Asimismo, otros internautas escribieron: “Lo siento mucho Juan! Un abrazo hermano”, “Dios te de fortaleza y fe a también a tu amada familia”, “abrazo fraterno Juan, en mis oraciones y mucha fuerza para este doloroso momento”, “excelente persona, siempre con su alegría por delante. Que Dios lo tenga en su gloria”, “fue un gusto conocer y trabajar con don Fer, muy linda tus palabras de despedida”.

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Por ahora, se desconocen las causas de la muerte de Luis Fernando Alvira. Sin embargo, en el 2023, el periodista concedió una entrevista para el programa Lo sé todo, donde contó que su padre, quien residía en Ibagué, tenía limitaciones para desplazarse a Bogotá, por los efectos de la altura, debido a un problema de salud que padecía.

Las exequias se llevaron a cabo el domingo 5 de abril a las 2:00 p. m. en la iglesia María Auxiliadora, que se encuentra en el barrio Cádiz de Ibagué, organizadas por Capillas de Paz. La velación tuvo lugar en Jardines del Renacer, en la misma zona, mientras que la cremación se realizó en el Parque Cementerio Los Olivos.