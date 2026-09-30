Murió Otto Sirgo. El actor de Lazos de amor no quería salir de casa tras muerte de su esposa

Este 29 de septiembre falleció el primer actor Otto Sirgo, de 79 años. El intérprete participó en decenas de telenovelas y series mexicanas como ‘Alcanzar una estrella 2’, ‘Lazos de amor’, ‘Rosa salvaje’, ‘Niña amada’, ‘Por un beso’, ‘Ingobernable’, ‘Enemigo íntimo’ y ‘Ringo’, entre tras.

Su última aparición en televisión fue en ‘Doménica Montero’, donde interpretó al juez Benítez. La novela, de Televisa-Univisión, se estrenó a finales del año pasado. Tras su fallecimiento el director Rafael Perrín reveló que hace unos días le escribió al actor para proponerle un papel en la obra ‘El Exorcista’ y lo dejó en visto. Luego, su hija le contestó dándole la noticia de su muerte.

La muerte de Sirgo fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes ANDI, de la cual fue socio. “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio Otto Sirgo. Quien además fue un eterno colaborador de esta asociación. Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Te vamos a extrañar mucho querido amigo! ¡Descanse en paz! ”, se lee en la cuenta oficial de la mencionada entidad.

¿De qué murió Otto Sirgo?

El actor nacido en La Habana, Cuba, el 19 de diciembre de 1946 también fue director de escena. Estaba radicado en México desde hace más de cuatro décadas. Sirgo había enviudado en el 2020 cuando su esposa Maleni Morales falleció debido a un cáncer pulmonar, desde entonces su ánimo decreció. En una entrevista comentó que desde la partida de quien fue su compañera por 48 años y madre de sus hijos no le apetecía salir de casa y se la pasaba horas frente al televisor. "Ya se me han quitado mucho las ganas de salir a la calle, desde que murió Maleni he dejado de socializar", dijo en mayo del 2025.

“Lamentablemente mi papá estaba cansado y su corazón le falló un poquito” mencionó su hija Valerie en declaraciones a los medios mexicanos indicando que había tenido quebrantos de salud: "Pasó unos días en el hospital, él decidió ir a casa y pues descansó”, dijo sobre la partida del actor que residía en San Miguel de Allende, donde murió.

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