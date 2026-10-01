Murió Peppino Mazzullo, el actor que dio voz al Topo Gigio durante 45 años. ¿Qué le pasó?

El intérprete italiano Peppino Mazzullo había celebrado sus 100 años en junio pasado y aunque alcanzó la fama al darle la voz al popular ratón Topo Gigio, labor que desempeñó por más de 45 años, en realidad era un actor con amplia trayectoria en televisión y teatro.

Mazzullo nació en 1926 en Messina, Italia; estudió actuación en Roma y Milán y participó en programas como Zecchino d’Oro y Canzonissima. También interpretó a Richetto, un personaje infantil que acompañaba al Mago Zurlì en Zecchino d’Oro. Fundó el Piccolissimo Teatro de Messina, una escuela dedicada a la formación en teatro cómico y dramático que dirigió. Era ambién conocido por su capacidad de improvisación.

¿De qué murió Peppino Mazzullo?

Peppino Mazzullo murió este miércoles 30 de septiembre. Según consignó el diario italiano Il Messaggero, Peppino partió junto a sus familiares en su residencia de Santo Stefano di Briga, una población cercana a Messina, en la que se radicó tras retirarse de los escenarios.

Sobre las causas de su deceso se informó que fue por quebrantos de salud propios de su avanzada edad,

Peppino Mazzullo comenzó a ser la voz del Topo Gigio, un ratón marioneta, ideada por Maria Perego y Federico Caldura, en 1958, para divertir al público infantil italiano, tres años después de su creación. Entre 1961 y el 2006 Mazzullo mantuvo este rol. Se le atribuye además haber sido el responsable de moldear la particular forma de hablar, las memorables frases y los movimientos expresivos del personaje que cantaba y mostraba abiertamente sus emociones.

La muerte del italiano ocurre poco meses después del fallecimiento del actor Gabriel Garzón, el mexicano que fue reconocido por darle la voz al mismo personaje en español para el publico latinoamericano. En el caso de Garzón, su salud se había deteriorado bastante por una enfermedad de la sangre que le había sido diagnosticada. Gabriel murió el 25 de enero de 2026 y tenia 57 años.

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