Murió primer ganador de ‘La Voz’. Había sido reportado desaparecido y tenía 43 años

El formato ‘La Voz’ tuvo su primera edición en el 2011. Fue en Países Bajos donde el reality comenzó, sin que sus creadores imaginaran que se convertiría en un espacio de gran aceptación en otros países como Reino Unido, Estados Unidos, México y Colombia, donde lo realiza anualmente Caracol Televisión.

En esa primera edición resultó ganador Ben Saunders, quien con 28 años cautivó a jueces y público interpretando ‘Use Somebody’, de Kings of Leon. El inglés, criado en Holanda, comenzó, tras imponerse en el reality, una carrera musical que lo llevó a grabar un álbum ‘You Thought You Knew Me by Now’ y luego un segundo titulado ‘Heart & Soul’. La música que lo ubicó en el estrellato y que practicaba desde niño, la combinó con su rol de tatuador en su propio centro. La figura de Ben era reconocida por el público neerlandés no solo por su voz, sino por las imágenes que llevaba en su cuerpo.

Investigan muerte de Ben Saunders, primer ganador de ‘La Voz’

Ben, quien estaba comprometido en matrimonio con su novia Janita, había sido reportado como desaparecido esta semana y un anuncio de ello apareció en los diarios locales. En su búsqueda participaron equipos humano en tierra, perros, buzos y un helicóptero. El martes 15 se confirmó que su cuerpo fue hallado cerca de un lago, en las afueras de la ciudad de Arnhem, más exactamente en Rijkerswoerdse Plassen.



Su hermano, Dean Saunders, también cantante y ganador del reality ‘Popstars’, del 2011 en la versión Holanda, fue quien dio la noticia en Instagram: “Mi querido hermano pequeño falleció. Nunca había experimentado un dolor como el que siento ahora… Qué día tan terrible para todos nosotros… Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto… Ben tenía una familia preciosa, una familia que lo quería muchísimo y siempre lo querrá… Ben está en mi corazón y siempre estará ahí”.



Su entrenador en ‘La Voz’ también lo despidió en redes. “Querido y especial hombre, ¡mi corazón está destrozado! No encuentro palabras para expresar el vacío que dejas. Querida Janita, amigos y familiares, mucha fuerza para sobrellevar esta enorme pérdida”, escribió Marco Borsato,

Ben había optado por alejarse del foco mediático y aunque su actividad musical continuaba, se refugiaba en su local de tatuajes. Hace una década había sido noticia, cuando fue condenado a 180 horas de trabajos comunitarios tras ser declarado culpable de agredir a un controlador de tráfico.

La muerte de Ben, quien tenia un hijo de 9 años, sigue siendo objeto de investigación aunque según indican los medios locales, no hay evidencia de actividad violenta en su cuerpo o en inmediaciones de donde fue hallado. Sus familiares le rindieron un homenaje para despedirlo en su centro de tatuajes.



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