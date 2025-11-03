Nacho protagonizó tensa pelea con su esposa durante transmisión en vivo ¿Crisis?

El cantante venezolano Nacho Mendoza y su esposa, la modelo y periodista Melany Mille, atraviesan su primera polémica como pareja casada, luego de que una transmisión en vivo desatara rumores de crisis. La pareja, que contrajo matrimonio civil el 19 de diciembre de 2024, se convirtió en tendencia tras protagonizar una acalorada discusión frente a cientos de seguidores que presenciaban el momento en redes sociales.

Durante la emisión, ambos intercambiaron comentarios que muchos interpretaron como señales de tensión en su relación. La escena sorprendió a sus fanáticos, especialmente porque el artista y su pareja habían mantenido hasta ahora una imagen de estabilidad y unión familiar junto a su hija Mya Michelle, fruto de su relación iniciada en 2020.

La discusión entre Nacho y Melany en vivo

Lo que empezó como una charla tranquila con sus fans terminó convirtiéndose en una discusión que quedó registrada y rápidamente se volvió viral.

Según se observa en el video, la pareja hablaba sobre temas de fe cuando Nacho interrumpió la conversación para decirle a su esposa: “Apaga eso”. La reacción de Melany fue inmediata y evidenció molestia: “¿Por qué lo voy a apagar, Miguel? Qué fastidio… Habla, habla”. Acto seguido, ella manipuló el teléfono y el artista, visiblemente incómodo, le pidió varias veces que se calmara: “Quédate tranquila, quédate así, quieta”. Segundos después, la venezolana se apartó del encuadre y no volvió a aparecer en la transmisión, dejando un ambiente de tensión que los usuarios no pasaron por alto.

El fragmento del en vivo circuló con rapidez por distintas plataformas, generando comentarios divididos. Mientras algunos lo interpretaron como una simple diferencia de pareja, otros consideraron que podría tratarse de una señal de crisis matrimonial.

La respuesta de Nacho a la polémica con su esposa

Tras la ola de rumores desatada por el video viral, el venezolano decidió hablar públicamente y aclarar lo ocurrido con Melany Mille. A través de un clip compartido en sus redes sociales, el cantante rechazó las versiones que apuntaban a una crisis matrimonial o a comportamientos autodestructivos por parte de su esposa, asegurando que la información difundida “es absolutamente para disipar nuestra realidad”.

El intérprete de Báilame explicó que se encuentra feliz junto a Melany y que su matrimonio no atraviesa ningún tipo de ruptura. “Yo voy a repetir algo que hace poco dije porque así es como me siento hoy: no habrá ni premio, ni cantidades de dinero, ni niveles de popularidad, ni cien casas, ni mil carros que me hagan sentir más exitoso de lo que hoy me siento”, expresó. Añadió que, más allá de los rumores, se siente “bendecido” y “profundamente enamorado” de su esposa, a quien considera un pilar en su vida familiar y espiritual.

Nacho también reconoció que, como cualquier pareja, no son perfectos y que lo que muestran en redes sociales no refleja la totalidad de su relación. “Gracias a Dios, hoy día, en esa área del sentimiento de pareja, me siento muy bendecido, porque tengo una esposa espectacular, una esposa bella, maravillosa. Estoy convencido de que Dios me la envió”, afirmó el artista, dejando claro que la fe ha sido un punto de unión entre ambos.