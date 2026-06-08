Nació bebita de Silvy Araujo. “Bienvenida Olivia”. Primeras imágenes

El jueves 4 de junio la influencer Silvy Araujo mostró a sus millones de seguidores que estaba lista para recibir a su primer hijo. Meses atrás ella y su esposo revelaron que esperaban una niña que llamaron inicialmente ‘Bebé Hernández Araujo’.

En una publicación del jueves pasado Silvy mostró todo lo que llevaría en la maleta que la acompañaría para ir al hospital. Con este post sus seguidores tuvieron claro que el nacimiento de la bebita era cuestión de horas. “Maleta para ir al hospital para tener a la chiqui lista!!! Hay muchas cosas que el hospital da, pero igual llevo mis opciones. Deséame suerte que ya puede ser en cualquier momento”, escribió la cartagenera en el mensaje.

Y así fue, la cartagenera de 33 años se convirtió en madre el viernes 5 de junio.

La noticia del nacimiento la dio a conocer Silvy y Felipe este domingo 7 de junio en la tarde a través de Instagram. La pareja publicó un carrusel de doce imágenes que muestran cómo han sido los primeros días con la bebé.

Así mismo dieron a conocer el nombre de la pequeña que es Olivia. El nombre que significa ‘la que trae Paz’ o ‘Pacificadora’. En otra publicación en historias temporales la influenciadora escribió: “Junio 5, 2026 llegaste a nuestras vidas”, confirmando así la fecha de nacimiento.

Así han sido los primeros días de Olivia, la hija de Silvy Araujo

En las reveladoras imágenes se ve a los nuevos padres en distintas situaciones. En una primera parece ser minutos después del nacimiento, donde Silvy habría llorado de emoción al conocer a la bebita.

Otra imagen muestra la que sería la primera instantánea de Olivia, quien luce una primera muda en tono blanco. Otra de las fotos da cuenta del ramo de rosas rosadas que Felipe le dio a su esposa. Otras instantáneas visibilizan el Moisés de la bebita, que fue instalado junto a la cama de la nueva madre en la clínica.

La última foto es una donde los papás debutantes están listos para dejar la clínica e ir a casa.

Recordemos que Silvana y Felipe se casaron en junio del 2024, en una espectacular boda en Cartagena, que fue catalogada como la más lujosa del año. A finales del 2025, dieron a conocer que estaban su primer bebé.

Durante el periodo de gestación Silvy siguió compartiendo con sus más de tres millones de seguidores en Instagram, no solo las rutinas de ejercicio y bienestar sino el proceso mismo del embarazo.

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