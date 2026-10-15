¿Nació el hijo de Karina García? La influencer hizo importante anuncio



El pasado 24 de junio Karina García, exparticipante de ’La casa de los famosos’, de 36 años, y su pareja el cantante de trap Kris R, de 25, confirmaron que esperaban a su primer hijo.

Será el tercer heredero para la generadora de contenido antioqueña, que ya tiene a su hija Isabella y a Valentino, frutos de relaciones anteriores.

La pareja compartió fotos en la playa muy cariñosa cuando hizo el anuncio, no obstante el pasado 7 de octubre los cibernautas notaron que las imágenes fueron archivadas en las dos cuentas, lo que derivó en rumores de ruptura, que ya el cantante desmintió en el pódcast ‘Sinvergüenza’, con Kerry Kambe.

Volviendo al embarazo, García ha procurado mantener al tanto de su estado, los cambios que le han significado y las molestias a su comunidad digital. A comienzos de semana se especuló con que el bebé, a quien ella llama ‘Baby K’ ya habría llegado al mundo.

La paisa negó dichas afirmaciones y anticipó que esta semana tendría cita con el especialista para saber si tendrá a su hijo por parto natural o por cesárea. Explicó que el bebé sigue en su vientre y que cualquier información sobre el nacimiento será anunciada únicamente por ella a través de sus redes sociales.

Recordemos que la ganadora del reality dominicano ‘La mansión de Luinny’, donde obtuvo como premio 100 mil dólares, estuvo varios días en reposo luego del terremoto del pasado 10 de agosto por recomendación médica.

Así mismo, la misma generadora de contenido ha compartido que su bebé es más grande de lo usual y los médicos se lo comentaron, luego de una ecografía.

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Karina García se comerá la placenta de su bebé ¿por qué?

De otro lado, la gestante también sorprendió al hacer una nueva revelación. Esta vez indicó que consumirá la placenta de su embarazo ya que es "puro colágeno" y adicionó que lo había consultado y esta está llena de nutrientes saludables: “Me voy a comer la placenta para la eterna juventud, vitaminas para mi bebé", añadiendo que resultará benéfica para "mi cabello, mis uñas, para estar saludable”.

Hay que mencionar que no es la primera vez que una famosa decide comer su placenta. Anteriormente Evaluna Montaner, Jennifer López, Kim Kardashian y Anahí, entre otras han contado que las consumieron después del parto.

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Algunas lo hicieron en cápsulas que elaboraron a partir de ella y otras prefirieron mezclarlas con batidos. Todas coinciden en la riqueza en vitaminas y minerales de la placenta, que también puede beneficiar a la nueva madre.

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