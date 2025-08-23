Nació hija de Arap Bethke, ex de Mafe Yepes: “Empieza la verdadera aventura”

El actor mexicano Arap Bethke, nacido en Kenia hace 45 años, ha compartido recientemente en sus redes sociales un emotivo video que anuncia la llegada de su hija. En este conmovedor clip, Bethke narra cómo su vida está cambiando con la llegada de la pequeña, manifestando el significado de este nuevo capítulo de su vida.

Arap Bethke es ampliamente reconocido en el mundo de las telenovelas, habiendo participado en exitosas producciones como ‘Club de Cuervos’, ‘Tanto amor’, ‘Eva la Trailera’, ‘La piloto’, ‘Descontrol Antonio’ y ‘La usurpadora’. Bethke tiene además una conexión con Colombia desde su sangre, pues es hijo de Claus Bethke, quien es colombo-alemán, también fue pareja de la reconocida actriz paisa, María Fernanda Yepes.

Así es la relación actual entre Arap Bethke y Mafe Yepes

Durante cinco años, Arap Bethke y la antioqueña fueron novios, su relación terminó en buenos términos, y han mantenido una amistad, que se evidenció cuando se reencontraron en el set de grabación de la serie ‘La Piloto’, que ella estelarizó.

En la actualidad, Arap vive una nueva etapa en su vida personal. A menos de un año de haberse casado con la escritora audiovisual Ana Tazzer, el actor recibió a su hija. La boda se celebró el 7 de septiembre de 2024, en un evento íntimo y elegante en un amplio patio de la casa de Ana Rita González y Gerardo Tazzer, padres de la novia.

El actor ya tiene otra hija llamada Paloma, fruto de una anterior relación.

El video con el que anunció la llegada de su pequeña Sienna, no tardó en llenar de alegría y buenos deseos las redes sociales. Numerosos seguidores, así como colegas y amigos, manifestaron felicitaciones. Entre los comentarios destacados se encuentran los de actores como Michel Brown, Margarita Muñoz y Fernanda Borches, quienes expresaron sus mejores deseos para esta familia.

Sin duda, la vida de Arap Bethke está llena de momentos importantes y emotivos, y este reciente acontecimiento marca un antes y un después en su historia personal.

“Bienvenida a tu hogar pequeñita. Aquí empieza la verdadera aventura. Papá respira, estás haciendo un gran trabajo”, dijo el actor al publicar el video que contiene la llegada de la bebé al hogar, luego de su nacimiento el pasado 19 de agosto.

