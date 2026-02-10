Nació primer hijo de Úrsula Corberó, de ‘La Casa de Papel’, y Chino Darín. Esto se sabe

La actriz española Úrsula Corberó, célebre por su rol de Tokio en ‘La Casa de los famosos’, y el actor argentino Chino Darín, hijo del laureado intérprete Ricardo Darín, comenzaron una relación sentimental en el 2015 cuando compartieron set en el rodaje de ‘La Embajada’.

La pareja que ha sido muy perseguida por los medios, pero siempre ha procurado mantener un perfil discreto en su relación, sin llegar al extremo de ocultarse, dio a conocer en septiembre pasado que esperaba su primer hijo. Lo hizo Úrsula con una publicación en su Instagram donde presumió su incipiente vientre.

Úrsula y Ricardo no habían dado mayores detalles del sexo o la fecha probable de nacimiento de la criatura, pero la presencia de la familia Darin en Madrid, alertó sobre la cercanía del parto.

Hace solo un par de días, Ursula compartió en sus historias imágenes donde caminaba con su famoso suegro por las calles de la capital española, abrigados del frio, Corberó dejaba ver su pancita de casi nueve meses. Los dos iban con gafas oscuras.

También se ha rumorado que los jóvenes actores estaría esperando un varón. Esto por una imagen que habría compartido en sus historias con caducidad la hermana de Chino. Subió un bodie de bebé color azul claro.

Primer hijo de Úrsula Corberó habría nacido en Barcelona

Este lunes 9 de febrero el programa ‘Y Ahora Sonsoles’, de España, anunció que el bebé ya nació y que Úrsula y Chino comienzan el reto de ser padres. Aunque ninguno de los nuevos papás ha dicho nada aún en sus redes, varios portales y programas ibéricos han dado por cierto el nacimiento y las páginas de fans se han llenado con mensajes de felicitación.

La información dada por Lorena Vázquez en el mencionado programa indicó que el pequeño habría nacido en Barcelona y no en Madrid, como estaba planeado.

Así reveló Úrsula Corberó que esperaba un bebé

El 9 de septiembre pasado la actriz, publicó una foto de ella en un sofá claro y escribió: “Esto no es IA”, así dio a conocer la espera de su primer bebé.

En los meses siguientes, la actriz ha compartido momentos puntuales de su estado y su prometido Chino, de igual manera. Una de las historias de él fue armando la cuna del bebé. En otra le escribió “que la fuerza te acompañe”

