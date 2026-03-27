Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, confirmó que tendrá una niña: “Dios mediante”

A finales de enero, Nadia Ferreira y Marc Anthony sorprendieron al mundo del espectáculo al confirmar que se convertirían en padres nuevamente. El anuncio se hizo en una fecha muy significativa: el tercer aniversario de su matrimonio. Con una emotiva publicación en redes sociales, mostró su barriguita y celebró que su hijo “Marquito” pronto se convertiría en hermano mayor.

Nadia Ferreira y Marc Anthony serán padres de una niña

Durante varias semanas, la exreina de belleza mantuvo el misterio sobre el género del bebé, incluso llegó a decir en entrevistas que cuando lo supiera, lo compartiría con el público.

Hace unos minutos, a través de su perfil de Instagram, Ferreira confirmó que tendrá una niña. “Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, escribió dejando ver la fe y la gratitud con la que vive esta nueva etapa de su vida. En las imágenes aparece luciendo su barriguita junto a su esposo, el artista de salsa, y su hijo mayor. En sus manos, la modelo tiene unos zapatos de color rosado con los que confirmó el género de su bebé.

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Los comentarios en redes no se hicieron esperar: “Felicitaciones”, “mi niña hermosa te estamos esperando”, “Marc se va a volver loco con una niñita”, “nuestra futura Miss Universo en camino, muero de amor”, “se viene la futura Miss”, “la heredera de la belleza de su mamá”, “la mini barbie está en camino”, “ya serán la parejita más linda, Dios les cuide y proteja”, “una mini Nadia”.

Historia de amor de Nadia Ferreira y Marc Anthony

Su romance comenzó en 2022 y avanzó rápidamente: en cuestión de meses se comprometieron y el 28 de enero de 2023, celebraron su boda en una lujosa ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami, rodeados de celebridades como David y Victoria Beckham, Maluma y Salma Hayek. Poco después de su boda, anunciaron que iban a ser padres por primera vez, lo que consolidó aún más una relación.

Su hijo, cariñosamente apodado “Marquito”, nació en junio de 2023 y se ha convertido en el centro de su mundo familiar. Desde entonces, la pareja ha demostrado tener una dinámica muy sólida, apoyándose mutuamente en eventos, premiaciones y momentos personales. Ferreira ha sido un pilar constante en la carrera del artista, mientras que él ha resaltado públicamente lo importante que es su esposa y su familia en esta nueva etapa de su vida. Ahora, con la llegada de una niña, la pareja no solo fortalece su relación, sino que también reafirma su deseo de seguir construyendo un hogar.