Natalia Natalia habló sobre la separación de Ventino y su carrera como solista

Desde hace años su voz ha sido reconocida en la escena pop colombiana, pero esta vez Natalia Natalia decidió cantar desde otro lugar: uno más íntimo, frágil y propio. La artista bogotana, conocida por haber integrado el grupo femenino Ventino, inicia una nueva etapa con A mala hora, un álbum que recorre, con honestidad emocional, las distintas fases del desamor.

El fin de la agrupación (en febrero de 2024) tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores y dio pie a toda clase de conjeturas. En entrevista con Vea, la cantante abordó por primera vez ese cierre definitivo, las reflexiones que dejó esa experiencia colectiva y el proceso creativo detrás de su debut como solista, un disco dividido entre la claridad del día y la oscuridad de la noche.

¿Por qué se separó Ventino?

“Hice parte de Ventino por nueve años. De hecho, este año se cumplen diez desde que comenzamos”, expresó Natalia Natalia, al recordar esa etapa que marcó su carrera y su vida.

El ciclo de Ventino se cerró oficialmente hace poco más un año, con el último concierto de la agrupación, y aunque las versiones externas intentaron darle un tono conflictivo al final, Natalia Afanador (nombre de pila) insiste en que fue una decisión conjunta y natural: “Sentíamos que todas estábamos en lugares diferentes, con sueños distintos. Empezamos muy chiquitas, entonces fueron nueve años de cambios y crecimiento, y al final todo era diferente. Pero fue una decisión que tomamos entre todas”.

Desde el principio, según Natalia Natalia, ella y sus compañeras sabían que ese proyecto tendría un final, aunque no imaginaron que duraría tanto. “Creo que fue mucho más largo de lo que esperábamos en su momento. Pero más allá de pensar en una carrera como solista, para mí siempre fue claro que quería hacer música, con o sin la banda”. De hecho, fue en el último año, cuando sintieron que la conexión con el proyecto ya no era la misma, que cada una empezó a contemplar qué vendría después.

Con honestidad, la cantante bogotana admite que también hubo miedo, no solo por el cierre de una etapa larga, sino por la incertidumbre de empezar de cero: “Cuando tomé la decisión de seguir como solista, lo que más sentí fue miedo. Por más que construí un público durante nueve años, no sabía si ese público se iba a quedar. Pero me dieron la grata sorpresa de que sí, me han acompañado desde el primer momento y eso me hace sentir afortunada”.

Aunque Natalia Natalia asegura que entre las integrantes no hubo conflictos personales, sí vivieron tensiones propias del trabajo, de los equipos y de los procesos individuales.

"El último año de Ventino fue bastante complicado a nivel personal, no entre nosotras, sino de sentir que no conectábamos igual con el proyecto. Como te decía, ya éramos más grandes en un proyecto que comenzó cuando éramos niñas. Creo que fue ahí cuando todas empezamos a pensar en qué va a pasar y qué vamos a hacer. Al momento de tomar esa decisión, es cuando yo empiezo a planear mi futuro": Natalia Natalia. Fotografía por: Cortesía Natalia Natalia

“A la gente le encanta tergiversar la información y buscar el villano de la historia, pero aquí no lo hay. Fue una historia que contamos las cuatro y ya. Las cosas cambian, las relaciones se transforman y ya (...) Debo aceptar que me he dejado llevar por la rabia de algunos comentarios, pero cada una de nosotras está buscando sus sueños y la gente debería apoyarnos en eso”, concluyó al respecto.

La nueva etapa de Natalia Natalia tras dejar Ventino

Con el final de la banda y una ruptura amorosa en el mismo periodo, Natalia Natalia canalizó todo ese proceso en A mala hora, su primer álbum en solitario. Más que una colección de canciones, es un proyecto concebido desde el inicio como un mapa emocional.

“Fue como hacer terapia”, explicó sobre el proceso creativo que le permitió atravesar esa doble despedida.

El disco está dividido en dos partes: AM y PM. Las primeras canciones, pensadas para la mañana, tienen un aire más luminoso, con melodías que combinan nostalgia y ligereza. En contraste, la sección nocturna se sumerge en una tristeza más introspectiva, donde los sentimientos se sienten más crudos. La estructura no es solo conceptual, también emocional: refleja cómo el duelo cambia a lo largo del día, y cómo incluso en medio del dolor puede haber belleza.

También hubo una transformación en la forma de crear. A diferencia de la dinámica que tenía con Ventino —donde los álbumes nacían de la acumulación de sencillos—, esta vez todo partió de una idea clara y personal: construir un universo desde cero, con coherencia visual, lírica y sonora. Desde la portada, en la que su rostro aparece dividido entre luz y sombra, hasta las fotos promocionales, todo está pensado como una extensión del mensaje del disco.

A mala hora marca el inicio de una etapa distinta, pero no de una nueva persona. “Sigo siendo yo, la misma Natalia que conocen hace nueve años, solo que en otra etapa”, afirma. El nombre artístico que eligió —Natalia Natalia— no es una reinvención, sino una reafirmación. Un recordatorio de que, aunque el camino haya cambiado, el propósito sigue intacto.