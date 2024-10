Natalia París reveló experiencia paranormal que vivió: “no tiene explicación”

La semana pasada Natalia París estuvo como invitada en la emisora Tropicana, donde reveló varios detalles de su vida personal y profesional. La artista de 51 años, quien actualmente se desempeña como DJ y empresaria, se refirió a algunos eventos paranormales que ha vivido durante su vida.

¿Qué le pasó a Natalia París?

En la conversación con los locutores de la emisora, surgió el tema de las presencias extrañas que, muchas veces, sienten algunas personas. La modelo detalló cómo, en su caso, ha sido testigo de ese tipo de sucesos.

“He sido muy propensa a sentir las energías... Muchas mujeres hemos experimentado la parálisis del sueño, en nuestra lógica pensamos que estamos soñando, pero no, eso no tiene explicación. Hay seres que no podemos ver, pero que están aquí con nosotros”, afirmó.

Las experiencias que ha tenido han ocurrido en las noches, cuando está durmiendo. “Es que lo he vivido, te atacan por la noche y te tocan morbosamente, es asqueroso, y sobre todo atacan a las mujeres. Lo que hacen ellos es chupar la energía, sobre todo la energía sexual. Te tocan, te morbosean, y están absorbiendo tu energía”, reveló, dejando a muchos sorprendidos. Ella misma recordó que, una vez, Yina Calderón reveló a través de sus redes sociales que también le ha ocurrido eso mismo.

Por otro lado, Natalia contó que también cree que los ovnis, pues, cuando era niña, pudo ver uno en Medellín, su ciudad natal: “vi un ovni también, en Medellín pasa muchísimo, y desde muy chiquita vi uno, entonces obvio creo en ellos, es una realidad, cómo vamos a pensar que somos los únicos seres vivientes en este planeta tierra habiendo un ilimitado espacio donde puede haber millones de seres”.

La modelo reveló que desde que era niña se interesó por todo el tema de los astros, y, por esa razón, decidió estudiar al respecto para lograr entender muchas cosas. “Cuando se habla de las vibraciones que emite una persona, a menudo se está haciendo referencia a su aura. Es un resplandor, una frecuencia energética que se percibe como ondas similares a las de una estación de radio. Desde eso siempre me dio curiosidad por entender que era eso... Cuando yo estaba viendo una profesora, yo veía su aura en el tablero. Desde eso, siempre me dio curiosidad por entender qué era eso y entonces estudié astrología y numerología. Me gusta todo el tema del esoterismo, espiritualidad”, aseguró.