¿Qué busca Natalia París en un hombre? Esta es la curiosa exigencia

Natalia París está lista para volverse a enamorar, así lo reveló en una reciente entrevista con La Red, donde habló sobre varios temas relacionados con su vida privada. “Estoy lista para entregar cariño, me gusta estar ennoviada para compartir los viajes y los mimos. Me quiero enamorar. Ese es mi estado más rico de la vida, estar enamorada, dar cariño, salir de viaje con mi pareja. Me fascina. Ya quiero otra vez enamorarme”, dijo.

¿Cuáles son los requisitos de Natalia París para tener novio?

La modelo lleva un año soltera, luego de terminar una relación sentimental que sostuvo con Rafael Duarte, su mánager y quien, además, era 15 años menor que ella. De acuerdo con lo que dijo, no quiere terminar el año soltera, por lo que no dudó en dar a conocer cuáles son sus exigencias a la hora de estar con un hombre.

“Él sigue siendo mi mánager, pero ahora ya no somos pareja (...) El amor uno quisiera que fuera para siempre, pero a veces las cosas no son como queremos, pero nos dejan un gran aprendizaje, siempre son nuestros maestros”, dijo hace unos meses al programa Lo sé todo.

Entre las exigencias de la modelo, están: “Tiene que ser alguien exitoso en lo que haga y que entienda lo que estar con una mujer exitosa como yo, que sale de viaje, que es segura de sí misma”.

El periodista del programa de entretenimiento de Caracol Televisión le preguntó a Natalia. “¿Qué es lo que más te gusta de un hombre?”. La respuesta de la también empresaria de 51 años sorprendió a muchos.

“¿Sabes qué me encanta? El olorcito... Que huela a sudor. Eso me encanta, el olor a humano, a sudorcito. Eso me fascina”, dijo.

Los internautas reaccionaron a las palabras de la modelo: “olor a macho, te entiendo Natalia a mí también me encanta ese olor”, “bella Natalia, un aplauso, eres genial”, “mi Naty, tan exitosa y segura, que tiene muy claro el hombre que quiere y se merece”, “en España lo encontrará de seguro”, “un europeo millonario”, “de esos hombres hay por todos lados”, “me encanta su manera tan femenina”, “concuerdo con ella, me encanta el olor a sudor de los hombres que me gustan”.

El secreto de ‘la juventud’ de Natalia París

Entre otras cosas, la modelo ha sido elogiada por sus fanáticos porque siempre ha conservado su belleza y juventud. Aunque tiene 51 años, algunos afirman que parece de menos edad.

En una entrevista con Aló, la empresaria reveló su secreto. “Jamás recuerdo fechas que nos hacen pensar en el paso del tiempo. Lo aprendí de un libro de espiritualidad avanzada y lo tomé al pie de la letra. ¡Creería que funciona y mucho!”.