Natalia Ramírez, de ‘Betty la fea’, fue víctima de fraude: “Yo perdí mi platica”

Los delitos cibernéticos son cada vez más habituales. A diario se tienen noticias de estafas, suplantaciones, robos de información y datos o llamadas falsas en las que los ciudadanos digitales pierden dinero o propiedades.

La confianza de quien resulta víctima de estas situaciones suele ser el punto a favor de los delincuentes, ya que las personas creen que están realizando una transacción real y trasparente y solo, al final, cuando no reciben lo que compraron o consignan o trasfieren dinero a cuentas que no resultan ser de quien les dijeron, los estafados se dan cuenta de que fueron asaltados en su buena fe.

Esta fue la situación que en días pasados vivió la actriz bogotana Natalia Ramírez, en pantalla actualmente en la retransmisión de ‘Yo soy Betty la fea’ y en la serie de Amazon ‘Betty la fea, la historia continúa’.

Fue la misma actriz y cantante la que describió lo que le ocurrió, en sus redes sociales, partiendo de una recomendación que le llegó un día en su navegación habitual por el espacio digital.

Así estafaron por redes sociales a Natalia Ramírez

“Paso a contarles una historia muy triste. Imagínense que me llegó por Instagram, una publicación de una empresa de zapatos con unas referencias hermosas, hechas en Colombia y que distribuían para todo el país. Me mandaron el catálogo, entré a su Whatsapp y me dio confianza porque aparecía que la cuenta estaba registrada (verificada) con 33.000 seguidores (…) El caso es que después de varias semanas yo mandé el giro por unos zapatos, dije ‘voy a probar solo con unos zapatos porque el catálogo es precioso y yo los quisiera todos”, contó la actriz que desafortunadamente no tuvo el final que esperaba como compradora.

“Me dijeron que el valor era de 109.000 pesos colombianos más 10.000 del envío, pero me pareció extraño que me contestaban muy raro, me hablaban muy informalmente, me decía ‘Hola amiguis, muñeca, baby’ en un primer momento me pareció poco serio, pero decidí ignorarlo”, contó sobre la situación que le incomodó, pero aún así siguió con el trámite.

Natalia Ramírez expuso a estafadores con nombre propio

Con el paso del tiempo, Natalia Ramírez comenzó a indagar por la fecha en que recibiría sus hermosos zapatos, pero estos no llegaron. Ahí fue cuando empezó a pensar que había sido asaltada en su buena fe.

La actriz se comunicó con quien le vendía los zapatos exponiéndole la situación, allí le aseguraron que la empresa de envíos tenía la mercancía y ella podía solicitar su reembolso. Sería la última comunicación con los estafadores antes de hacer el video.

“¿Cómo así? Si ya la transportadora tiene mis zapatos ¿cómo la marca me dice que pida un reembolso? Ahí me di cuenta de que todo se trataba de una estafa. Desde ese momento no me volvieron a contestar más y nada más pasó”, puntualizó la actriz que realizó el video para evitar que otras personas caigan y denunció públicamente la cuenta que la timó: “No quiero que nadie más caiga en la estafa de esta empresa (…) El usuario de la marca es afrodita_collection1987 con 33.500 seguidores. Por favor no vayan a caer porque, además, a mí me llegó por publicidad paga que se muestra en Instagram. Yo perdí mi platica porque, realmente, el reembolso no creo que llegue. Les dije que les iba a dar un plazo para que me llegaran los zapatos o me escribieran y no pasó nada, sigo esperando”.

En la más reciente actualización del caso, Natalia publicó que le mandaron un número de guía y la cuenta para reembolsarle el dinero, una manera de presionarla para quitar el video. Aún no ha recibido ni zapatos ni dinero.

