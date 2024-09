Valeria Galviz, de ‘Klass 95′: estas son las 3 carreras profesionales de la actriz

Valeria Galviz regresó a la pantalla como Kelly, una bella santandereana que sueña con ser modelo, aunque esto signifique someterse a aceptar ciertos asuntos o ayudas que no le agradan mucho.

La actriz que reveló a Vea que cuando comenzó a grabar el proyecto, algunos le preguntaban si ella encarnaría a la modelo Karen Carreño, debido a su parecido con la top model colombiana, residenciada en el extranjero. También aclaró que hasta donde tiene conocimiento Kelly es producto de la ficción, aunque algunos personajes como el que encarna Nicole Santamaría, está inspirado en uno real: la empresaria del modelaje María Paola Lara.

Volviendo a la actriz vallecaucana, que habíamos visto en Paraíso Travel, la serie; La ley del corazón, El cartel de los sapos, el origen, Del wok al mollo, entre otras producciones logradas en Colombia y en varias producciones mexicanas, siempre procura construcción de personajes profunda, entre otros aspectos porque ella es una estudiosa de la conducta humana.

Galviz nos reveló que además de ser periodista graduada de la universidad de Lyon en Francia, obtuvo el título en Artes Escénicas en México, donde comenzó su carrera actoral.

Ahora adelanta un nuevo pregrado y espera estarse graduando en unos tres semestres.

Valeria Galviz está adelantado una carrera universitaria

A raíz de la enfermedad de su abuela paterna y observando otros aspectos, Galviz se sintió inclinada por la psicología. “Estoy cursando en este momento octavo semestre. Ha sido bien complicado por las grabaciones, pero ahí vamos cada vez más cerca de la meta. Me encanta la carrera, quiero ejercerla. Estoy súper apasionada, súper metida en el cuento y creo que también ha ayudado mucho a entender y comprender, porque el que entiende y comprende puede empezar a sanar. Y entonces ahí vamos”, dijo Valeria quien actualmente graba Ana Karenina, nombre tentativo del nuevo proyecto de Caracol.

Valeria está matriculada en el Politécnico Gran Colombiano. “Creo que la enfermedad de mi mamá (así le dice a su abuela, quien la crio) hizo que yo me empezara a interesar. Cuando yo la veo y empiezo a descubrir que mucha veces el origen de su enfermedad fue algo emocional, el no poder perdonar, el no poder olvidar, el no tragarse las cosas y no decirlas, especialmente con el cáncer de tiroides y de garganta, que es no poder hablar”.

A partir de ahí, resolvió que se matricularía en el programa de Psicología.”Al ver eso yo dije ‘qué rico sería poder entender y poder ayudar a los otros, a que la persona puede sanarse y también cómo se enferma’, tener las mismas herramientas para sanarse. Entonces eso fue, creo que el detonante que me hizo a mí empezar a tomar la decisión de estudiar psicología, fue mi mamá”:

Valeria planea combinar la actuación y la psicología, que desarrollaría en su propio consultorio. Sobre el periodismo, nunca lo ejerció, pero ha puesto en práctica algunos de los aspectos que aprendió en la universidad francesa en la escritura del libro que adelantada, sobre la historia de sus padres.

