Natalia Reyes denunció robos reiterados por parte de una app de domicilios. “No confíen”

La reconocida actriz colombiana Natalia Reyes, protagonista de películas como Terminator: Dark Fate y Pájaros de verano, encendió las alarmas en redes sociales tras publicar una denuncia pública en contra de la plataforma de domicilios Rappi. Según relató en su cuenta de Instagram, ha sido víctima de robos en tres ocasiones distintas por parte de repartidores de la aplicación, una situación que calificó como preocupante y sistemática.

“Es la tercera vez que me roban”, aseguró Reyes en un video que rápidamente se hizo viral. En su relato más reciente, la actriz explicó que había solicitado un RappiFavor —servicio mediante el cual un repartidor recoge y entrega un encargo personal— y decidió pagar un seguro adicional, confiando en que este brindaría mayor protección. Sin embargo, el paquete nunca llegó a su destino, aunque la app mostraba que había sido recogido por el domiciliario.

“Obviamente, ya después de tres casos no creo que sean casos aislados”, expresó Reyes con molestia, sugiriendo que lo ocurrido podría hacer parte de un patrón de comportamiento por parte de algunos repartidores. La actriz también se mostró frustrada con el servicio al cliente de Rappi, al que acusó de ineficaz. “Ni el bot responde”, señaló, en referencia al asistente automatizado que, según ella, no brinda soluciones reales ni canaliza las quejas de forma efectiva.

En sus declaraciones, Reyes no solo compartió su experiencia personal, sino que hizo un llamado a los usuarios de la plataforma a tener precaución: “No confíen. No hay respaldo. La empresa no responde”, dijo, visiblemente indignada.

¿Qué dijeron los usuarios?

Las denuncias de Natalia Reyes han generado una amplia conversación en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron sus propias experiencias negativas con la plataforma. Algunos relataron robos similares, pérdidas de paquetes o dificultades para recibir reembolsos tras errores o fraudes cometidos por algunos domiciliarios.

“Yo también fui víctima de un RappiFavor que nunca llegó y nadie me dio solución”, escribió una usuaria en X (antes Twitter). Otros usuarios, sin embargo, defendieron el servicio, alegando que han tenido experiencias satisfactorias y que se trata de incidentes aislados.

Rappi no se ha pronunciado

Hasta el momento, Rappi no ha emitido un comunicado oficial sobre la denuncia de Natalia Reyes, aunque su equipo de soporte ha respondido a algunos usuarios en redes sociales con mensajes automáticos de contacto directo por mensaje privado.

Este no es el primer caso en que la plataforma es cuestionada por la falta de mecanismos eficientes para reportar y resolver situaciones de robo o mal servicio. En el pasado, usuarios en varias ciudades del país han reportado incidentes similares, sin que se conozcan sanciones públicas o cambios en los protocolos de atención.

La denuncia de Natalia Reyes reaviva el debate sobre la necesidad de mayor regulación para las plataformas de servicios de reparto, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los usuarios y la responsabilidad de las empresas frente a fallas o delitos cometidos por sus trabajadores o contratistas.

Mientras tanto, la actriz continúa usando su voz para exigir respuestas: “No es solo por mí, es porque sé que a muchos les ha pasado. Es hora de que las cosas cambien”, concluyó en su mensaje.