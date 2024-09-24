Nataly Umaña se confesó sobre infidelidad a Alejandro Estrada: “Fue a propósito”

El 10 de marzo de 2024, Nataly Umaña y Alejandro Estrada protagonizaron uno de los episodios más comentados de la televisión colombiana: la ruptura de su matrimonio en plena transmisión de La casa de los famosos Colombia. Allí, la actriz inició un romance con el cantante panameño Miguel Melfi, lo que marcó el final de su relación frente a millones de televidentes.

El escándalo de infidelidad y ruptura desató una ola de críticas que recayó principalmente sobre Umaña. Y aunque el episodio quedó atrás hace más de un año, la ibaguereña lo revivió recientemente en una entrevista con el pódcast Inexpertas, de la emisora Bésame FM, generando nuevas reacciones en torno a su historia.

¿Qué dijo Nataly Umaña de la infidelidad a Alejandro Estrada?

La actriz reconoció en la entrevista que su actuar dentro de La casa de los famosos no fue un accidente, sino una decisión consciente. “De una u otra manera fue mi escape, yo sabía que había mil cámaras y si lo hice fue a propósito”, mencionó, al admitir que, aunque sabía las consecuencias de sus actos, lo que ocurrió respondió a un estado personal complejo.

De acuerdo con Nataly Umaña, su matrimonio ya atravesaba un deterioro evidente, que no se conocía a simple vista, y que lo vivido en el programa solo aceleró un desenlace que parecía inevitable. “Sí, estuvo muy mal, pero yo ya venía en una relación demasiado desgastada. Veníamos trabajando y habíamos hablado muchas veces terminar, pero ninguno de los dos tenía la valentía de hacerlo porque éramos dependientes”, agregó.

Fue entonces cuando admitió que su relación con Alejandro Estrada estaba marcada por la dificultad de soltar, lo que hizo que la ruptura, aunque pública y mediática, resultara también liberadora.

Tras salir del programa, Nataly Umaña confesó que uno de los momentos más duros fue enfrentarse a la opinión pública en redes sociales, donde recibió cientos de comentarios cuestionando su comportamiento. Según contó, muchos la acusaban de tener un doble rasero, pues señalaban que pudo haber terminado la relación en privado antes de exponerse frente a millones de televidentes.

A pesar de las críticas, la actriz aseguró que no pretende justificarse, pero sí poner en evidencia lo que, para ella, fue una reacción desmedida del público. “No estoy diciendo que estuvo bien lo que pasó ahí, pero qué bueno por estas personas que me criticaron, porque el 90 % resultaron ser sanos emocionalmente”, añadió con ironía.

¿Por qué Alejandro Estrada terminó en público a Nataly Umaña?

En una charla con el programa Cómo amaneció Bogotá, de la emisora Tropicana, el también exparticipante de MasterChef Celebrity contó por qué decidió romper su relación ante los colombianos.

“Se volvió público el tema de mi relación en su momento y tocaba ir a hacerle frente con mucha entereza y con la educación que me caracteriza, y creo que se logró (…) Se me dio la oportunidad no solo de ir a hablarle a una persona que me dio todo durante muchos años, sino de regalarle una enseñanza al público y a una sociedad que tanto lo necesita”, comentó el ex de Nataly Umaña.

“Me sentí bien haciéndole frente a lo que venía sucediendo y tratando de no lastimar a nadie”, concluyó Alejandro Estrada.