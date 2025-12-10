‘Navidad sin ti’ de Marco Antonio Solís: ¿Cuál es la historia detrás de la canción?

Cada vez que llega diciembre comienzan a sonar canciones que celebran la fiesta y la unión. Sin embargo, en esta época en América Latina, también resuena un himno nostálgico que toca las fibras más profundas: Navidad sin ti, una de las composiciones más emotivas de Marco Antonio Solís y uno de los temas más recordados de su tiempo con Los Bukis y que hizo parte del álbum Me volví a acordar de ti.

Esta canción se ha convertido en un himno para aquellos que enfrentan las fiestas con el corazón roto. Marco Antonio Solís lo compuso en 1986, cuando todavía era el líder y principal compositor de Los Bukis, y desde entonces se ha transformado en una pieza emblemática del repertorio navideño en Colombia.

¿Quién inspiró ‘Navidad sin ti’?

La letra captura ese profundo vacío que deja la ausencia, justo en un momento en que todo a su alrededor parece estar celebrando. En sus versos, el artista pinta la paradoja de un tiempo que debería ser de unión, pero que para muchos se convierte en un doloroso recordatorio de lo que ya no está.

Algunas otras personas han relacionado la canción con algún tipo de pérdida de algún familiar o amigo; sin embargo, hasta el momento es un misterio el verdadero significado del tema, pues ni Marco Antonio ni ninguno de los integrantes de Los Bukis han revelado quién o qué los inspiró a escribir el tema.

Letra completa de ‘Navidad sin ti’

Otro año ya se ha ido

Cuántas cosas han pasado

Algo hemos aprendido

Y algo hemos olvidado.

__

Pero dentro, aquí en mi alma

Nada nada ha cambiado

Siempre te tengo conmigo

Sigo tan enamorado.

__

Las lucecitas de mi árbol

Parece que hablan de ti

Y entre piñatas y sonrisas

Siento que no estés aquí.

__

En el espejo veo mi rostro

Va acabándose mi piel

Y en la agonía de este año

Siento que muero con él.

__

Llega Navidad y yo sin ti

En esta soledad

Recuerdo el día en que te perdí.

No sé en dónde estés

Pero en verdad

Por tu felicidad

Hoy brindo en esta Navidad.

--

Siempre Siempre me pasa lo mismo

Cuando llegan estos días

Ahora tengo aquel regalo

Que tú tanto me pedías

Luego veo aquella foto

En la que estoy junto a ti

Tomándola contra mi pecho

Digo Otra otra Navidad sin ti.

__

Las lucecitas de mi árbol

Parece que hablan de ti

Y entre piñatas y sonrisas

Siento que no estés aquí.

En el espejo veo mi rostro

Va acabándose mi piel

Y en la agonía de este año

Siento que muero con él.

__

Llega Navidad y yo sin ti

En esta soledad

Recuerdo el día en que te perdí

No sé en dónde estés pero en verdad

Por tu felicidad

Hoy brindo en esta Navidad.