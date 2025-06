Nelson Velásquez aclaró rumores de su situación legal: “se va a mostrar la verdad”

En los últimos meses el nombre de Nelson Velásquez ha estado en el ojo del huracán debido a un proceso legal que enfrenta, lo que ha dado lugar a una serie de rumores sobre su situación judicial. Según se ha informado en varios medios de comunicación, Velásquez enfrentaría una condena de hasta cuatro años de prisión por presunta infracción a los derechos de autor. Se afirmó, además, que al artista se le habría prohibido interpretar en vivo las canciones del grupo Los Inquietos del Vallenato, del cual fue integrante, y que tendría restricciones para salir del país, todo esto debido al uso no autorizado del repertorio durante su carrera como solista.

¿Nelson Velásquez irá a la cárcel?

Después de varios meses de especulaciones, Vea dialogó con el artista quien aclaró públicamente su situación legal. Se refirió también a cómo ha sido todo este tiempo para él: “han sido meses difíciles, cuando el árbol está floreciendo le tiran piedras, entonces me ha pasado, me pasó y me sigue pasando, pero yo sigo luchando, yo sigo trabajando, a nosotros no nos interesa, simplemente queremos luchar y seguir trabajando por lo que queremos y obviamente de aquí en adelante yo sé que se va a mostrar la verdad de todo lo que está pasando”, afirmó.

De igual manera, reveló que no es cierto que irá a prisión como se dijo hace un tiempo: “es falso todo lo que quisieron decir que yo iba para la cárcel, todo eso es falso, que no podía cantar las canciones, eso también es falso, que no podía salir del país, tampoco es cierto, yo vivo de gira en gira gracias a Dios, no tengo nada, no le debo a la justicia, no tengo ningún impedimento de ninguna clase. Hay un proceso obviamente, hay un pleito legal que tenemos de parte y parte, pero no tiene nada que ver con todo lo que han dicho y con lo que se aprovechó la otra parte para decir y hacernos daño”, aseguró.

Con más de 25 años de trayectoria artística y pese a ese pleito legal, Velásquez reconoció que mantenerse vigente en la industria musical no ha sido tarea fácil. Sin embargo, su música ha traspasado fronteras: “es un medio difícil, todos saben que esto no está fácil hacer historia, hacer tantas cosas después de más de 25 años es difícil, pero aquí estamos luchando, hoy por hoy somos de los artistas más apetecidos no solamente en Colombia, sino en México, Panamá, Ecuador, Venezuela, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y contento de ser el embajador de todas estas partes”.