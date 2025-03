Nicky Jam le regaló lujoso Ferrari a su esposa Juana Valentina Varón ¿Cuánto vale?

Nicky Jam es uno de los artistas del género urbano más comentados en Latinoamérica, gracias a sus éxitos como Hasta el amanecer, Voy a beber, Por el momento, El amante, entre otras.

Aunque su vida artística genera gran interés, su área privada también ha despertado la curiosidad de sus fanáticos. La vida amorosa de Nick Rivera Caminero, como es su nombre de pila, ha captado la atención del público, con varias relaciones que han sido objeto de análisis por parte de los medios. Es padre de cuatro hijos y, al principio, enfrentó dificultades relacionadas con esa faceta de su vida, incluyendo pruebas de paternidad.

Mantuvo una relación con la modelo estadounidense Cydney Moreau, con quien estuvo comprometido. El año pasado se le comenzó a ver acompañado de la modelo colombiana Juana Valentina Varón; incluso, hay rumores de un matrimonio secreto. Se dice que la boda se celebró en el apartamento del artista en el Downtown de Miami, en una ceremonia íntima a la que solo asisitieron el notario y su mánager. En las redes sociales, se puede apreciar el amor que se tienen, y ella le deja comentarios como: “Te amo, esposo ♥️”. Han recibido críticas por la diferencia de edad, ya que Nicky Jam es más de 20 años mayor que Juana Valentina.

Así es el Ferrari que Nicky Jam le regaló a su esposa

Esta semana, el artista sorprendió al mundo del espectáculo con un gesto de amor y lujo. Esta vez, el artista le regaló a su esposa, Juana Valentina Varón, un lujoso Ferrari que, al parecer, supera los 900 millones de pesos colombianos.

“Pide lo que quieras te lo compro”, escribió el artista en la descripción del video que cuenta con más de 582 mil likes y que acompañó con su canción Dile a él. En las imágenes se observa cuando su esposa llega y observa el automóvil con total sorpresa. Mientras lloraba, Juana Valentina abrazó a Nicky en señal de agradecimiento. “Gracias, mi amor, por consentirme tanto. Te amo”, dijo la modelo de 23 años.

Sus seguidores han dejado múltiples mensajes opinando al respecto: “Que vivan los hombres proveedores los amo Dios los multiplique”, “así se trata a una reina”, “muy bien y todo su dinero, pero tal vez por eso no dura con nadie”, “a esa esposa hermosa se le compra todo lo que pida”, “necesitamos más Nicky en el mundo, con uno no basta”.

No es la primera vez que el cantante de reguetón le hace ese tipo de obsequios a sus parejas. En el 2021 le regaló a Aleska Génesis, su novia de ese momento, un Lamborghini Huracán.

No obstante, eso generó una ola de comentarios en redes, donde le recuerdan al cantante de 43 años que eso lo ha hecho varias veces: “Ya le regaló el carro, ahora lo dejan, siempre que regala el carro a los meses se dejan”, “Se repite la historia, a la una, a las 2 y a las 3…se separan. Ah no, falta el de la suegra y entonces, bye”, “El mismo regalito que le dio a @aleskagenesis. Con razón las mujeres no le duran, carece de creatividad”.