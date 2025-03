Piqué contó cómo han cambiado sus hijos desde que viven con Shakira: “no es sano”

La separación de Shakira y Piqué sigue siendo tema de conversación en medios de comunicación y redes sociales, pese a que han pasado tres años. La cantante y el exjugador del Barcelona no quedaron en los mejores términos, por lo que, varias veces, han sido noticia por los desacuerdos que han tenido con temas relacionados con Milan y Sasha, sus hijos.

En las últimas semanas, se conoció que, debido a la gira de la barranquillera con Las mujeres ya no lloran, el también empresario viajaría a Miami para cuidar de los niños mientras la cantante recorría el mundo ofreciendo sus conciertos; sin embargo, todo parece indicar que no lograron llegar a un acuerdo. Los menores han viajado con su mamá a sus presentaciones de Brasil, Colombia y Chile, mientras que Gerard se encuentra en Barcelona, incluso, se dijo que se fue de viaje con Clara Chía, su novia.

Piqué reveló detalles de su vida personal

Piqué ha solido ser muy reservado con su vida privada. De hecho, desde que se separó de Shakira pocas veces se ha referido a ese tema; de igual manera, tampoco ha hablado de su novia. Cada vez que se encuentra con los paparazzis prefiere guardar silencio.

En una reciente entrevista con Martí Miras, en el formato de Som EVA, se refirió a su nuevo estilo de vida, luego de su ruptura de la intérprete de Monotonía. Ahora, para compartir con sus hijos, debe estar viajando constantemente a Miami.

“Miras atrás y ves todas estas cosas y es muy bestial. Supone un ritmo de vida que no es ni sano. Ayer estuve en París, mañana me voy a Miami y estaré diez días… Tengo la sensación de que estoy viajando más ahora que cuando era futbolista", aseguró.

Además, agregó: “tengo mucha suerte de tener una casa en la Cerdanya (paraje de la Catañuña histórica) y cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada. Ponerme Netflix o una serie y verla en un día”.

Así han cambiado Milan y Sasha desde que viven solo con Shakira

En otra conversación para Bajo los Palos, de Iker Casillas, el empresario, quien se retiró de las canchas en el 2022, aseguró que desde que sus hijos viven con Shakira ya no se muestran tan interesados en el fútbol como lo hacían antes cuando residían en Barcelona.

“Cuando vivíamos en Barcelona, Milan y Sasha brillaban en las clases de fútbol, seguían mis pasos y disfrutaban viendo los partidos. Ahora en Miami han encontrado otras pasiones, como la música", afirmó.

De igual manera, se refirió a la inmediatez de las plataformas digitales que han hecho que las nuevas generaciones ya no vean los partidos como se hacía antiguamente:

“Lo he visto con mi hijo mayor, Milan, que es un obsesionado del fútbol y es culé como no te puedes llegar a imaginar. Nos ponemos a ver un Barça contra el que sea, un partido de Liga, y en el minuto 10 o 15, él toma el iPad y también va viendo el partido, pero no cada jugada, sino los goles. Eso demuestra que el fútbol debe evolucionar y adaptarse a las nuevas formas de entretenimiento”, agregó la expareja de Shakira.

Por esa razón, habló de la importancia de estar en constante transformación para ir a la par con los cambios que la industria y el tiempo van ofreciendo para captar la atención de los más jóvenes: “toca adaptar este producto a las nuevas generaciones, no puedes vender los mismos 90 minutos de hace 30 años, debe haber cambios en todos los deportes, la gente quiere ver puntos, no tiempos muertos... En el iPad a lo mejor está consumiendo el mismo partido porque hay algún streamer que lo está comentando o porque hay estadísticas y le gusta ver cuántos pases o chutes lleva cada uno”.