Nicky Jam recordó cómo se reencontró con su mamá, tras 20 años de no verse

Tras un receso de tres años, Nicky Jam volvió a deleitar a sus fanáticos con un nuevo álbum titulado Insomnio. Este trabajo, compuesto por 14 canciones, cuenta con una amplia gama de colaboraciones junto a estrellas del género urbano, como Eladio Carrión, Sean Paul, Feid, Ryan Castro, Trueno, Beéle, entre otros.

En una entrevista con la revista Vea, Nicky Jam aseguró que parte de su nuevo proyecto fue hecho durante momentos en los que estar tranquilo y lleno de paz le permitió sacar a flote su mejor versión como compositor, así como reflejar en estas creaciones sus más profundos pensamientos y deseos. Fue entonces cuando le preguntamos por aquellos sueños que le faltan por cumplir.

“No hay nada que me falte por cumplir y te mentiría si digo lo contrario. He hecho todo lo que he querido: quería cantar en la Copa Mundial, lo hice; quería actuar en Hollywood, hice dos películas; quería hacer una serie de mi vida, la hice; quise cantarles a miles de personas y también lo hice. Tengo que darle las gracias a Dios por todo eso y porque no hay nada que tenga pendiente por ahora”, comentó.

Teniendo en cuenta la respuesta del reguetonero de 43 años, quisimos saber cuál de todos esos sueños es el más importante. Sin embargo, sorprendió el recordar la historia de Ysabel Caminero Madera, su madre, con quien se reencontró después de dos décadas.

Nicky Jam habló sobre el reencuentro con su mamá

“La realidad es que los sueños cumplidos más importantes y significativos para mí no te los mencioné antes porque muchas veces al hablar uno resume. Uno de estos, y el más importante para mí, fue reencontrarme con mi mamá. Gracias a la música me reencontré con ella”, expresó inicialmente.

De acuerdo con Nicky Jam, cuando era adolescente su mamá fue deportada a República Dominicana por problemas con las autoridades estadounidenses. A partir de ese día le perdió el rastro y, precisamente, fue esta una de sus principales motivaciones para convertirse en un cantante reconocido.

“Yo siempre que hacía música y con cada paso que daba en mi carrera, pensaba en que alguien le podía decir a mi mamá en dónde iba a estar yo. Yo sabía que ella estaba en República Dominicana porque en Estados Unidos me dijeron que la deportaron años atrás por un problema que tuvo”, agregó en su charla con Vea.

Fue hasta 2015 que, después de 20 años, el intérprete de Voy a beber y Hasta el amanecer logró abrazar de nuevo a su mamá, de quien no se ha separado desde entonces.

“Con la intención de encontrarla, yo le decía a mi mánager que hiciéramos conciertos en República Dominicana y me decía que sí, pero había que esperar un buen negocio. Sin embargo, yo le dije a él que no importaba lo que nos ofrecieran y que podíamos, incluso, aceptar la peor oferta. Y así fue, fuimos a cantar y cuando se acabó el show me dijeron que una señora, a las afueras del evento, estaba diciendo que era mi mamá. Así fue como nos pudimos volver a encontrar después de mucho tiempo”, concluyó Nicky Jam en su entrevista con Vea.