J Balvin sorprendió con radical cambio de look. Lo comparan con conocidos personajes

José Álvaro Osorio Balvin, conocido en la industria musical como J Balvin, es un cantante cuyo estilo es parte esencial de su reconocimiento a nivel internacional. Razón por la cual causó asombro en horas recientes, tras mostrar el nuevo look para el cual se dejó crecer el cabello durante las últimas semanas.

El nuevo look de J Balvin

Para nadie era un secreto que el reguetonero tenía el pelo más largo de lo habitual. Sin embargo, hasta hace unas horas lucía unas trenzas que ocultaban la verdadera abundancia de su cabellera.

A través de una publicación en Instagram, en cuya descripción escribió: “Reina, ¿qué se dice? ¿Cómo fue? ¿Qué hay pa’ hacer? ¡Solo avise!”, J Balvin compartió un carrusel de cuatro fotos en las que mostró cómo luce con el cabello suelto, sin tintes y al natural.

Las reacciones a la nueva imagen del ‘Niño de Medellín’ no se hicieron esperar, entre otras razones, porque él mismo hizo una petición a sus millones de seguidores en esta red social: “El comentario más chistoso, que no sea el de ‘se parece a Luisito Comunica’, se gana un DM (mensaje directo) con sorpresa y un tratamiento para el pelo y que no quede como el mío”.

Los memes por el nuevo look de J Balvin

Fueron más de 6.800 los comentarios que acumuló la publicación del artista colombiano, entre los cuales destacaron aquellos que lo compararon con reconocidos personajes del cine, el deporte, la música, entre otros.

Uno de los mensajes más populares que recibió J Balvin, quien reaccionó entre risas, fue uno en el cual lo compararon con el personaje que Johnny Depp interpretó en El joven manos de tijera, película de Tim Burton.

Comentarios al nuevo look de J Balvin. Fotografía por: Captura de pantalla

El exfutbolista ‘Pibe’ Valderrama, la cantautora Laura Pergolizzi (LP) y el rapero Benny Blanco, fueron otros nombres que sonaron entre los comentarios de los fanáticos del paisa de 39 años.