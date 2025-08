Nicky Jam se tatuó la cara de su esposa. El resultado dividió opiniones

Nicky Jam está próximo a cumplir su primer aniversario de bodas con Juana Valentina, la modelo colombiana con quien sorprendió al casarse apenas tres meses después de hacer pública su relación. Desde entonces, el reguetonero ha compartido múltiples gestos de amor hacia su pareja, consolidando una relación que ha capturado la atención de sus seguidores.

La más reciente muestra de cariño fue más allá de los regalos y las palabras: el artista decidió tatuarse el rostro de Juana Valentina, sumándose a la lista de celebridades que inmortalizan a sus seres queridos en la piel.

Así quedó el nuevo tatuaje de Nicky Jam

A través de sus redes sociales, el artista de 44 años compartió una serie de imágenes que dejaron ver la pieza terminada: un retrato en blanco y negro de su esposa, ubicado en su pierna derecha. El gesto, aunque con evidente intención romántica, generó una ola de reacciones divididas entre sus seguidores.

Mientras algunos elogiaron la decisión de Nicky Jam y aplaudieron la profundidad de su amor, otros no tardaron en cuestionar el resultado artístico del tatuaje. Algunos internautas consideraron que el retrato no se parece del todo a Juana Valentina, y no faltaron las burlas, así como las insinuaciones de que el cantante podría cubrirlo más adelante, como ha ocurrido en otras relaciones mediáticas.

Este fue el tatuaje de Nicky Jam que generó burlas y memes en redes sociales. Fotografía por: Redes sociales

En medio de la controversia, la pareja se encuentra disfrutando de unas vacaciones en las Bahamas. Desde allí han compartido varias postales juntos, incluyendo momentos románticos a la orilla del mar, lo que demuestra que, críticas aparte, atraviesan una etapa personal muy estable y feliz.

Las críticas a Nicky Jam por la edad de su esposa

En meses recientes, el reguetonero decidió responder a las críticas de quienes insinúan un supuesto interés de la colombiana por su fortuna, pues él casi que la dobla en edad.

“Claro, yo estoy bien bueno. ¿Acaso yo soy feo? Pregúntale eso a un mostrito”, contestó Nicky Jam. Esta no es la primera vez que el intérprete de Voy a beber y X recibe ese tipo de críticas, pero lejos de tomárselas en serio, suele reaccionar con seguridad y sin perder el buen ánimo. Su postura deja claro que las opiniones ajenas no interfieren en la vida que construye con su esposa.