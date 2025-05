Nicolás Arrieta reapareció en redes y habló de la complicada situación que vivió

El creador de contenido Nicolás Arrieta reapareció en YouTube luego de una larga ausencia y varias apariciones preocupantes para sus seguidores debido a sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

“Hace 11 meses que no subo un video. No me gustan los ‘story times’, pero creo que esta vez es necesario contar lo que pasó. Hace un año terminé una relación larga y los que me conocen saben que me pongo mal cuando termino una relación”, dijo Arrieta en su video.

También explicó que desde hace tiempo atrás estaba lidiando con un problema de drogas y alcohol y reveló que su consumo de cocaína había empezado hace más de siete años. Su ruptura con su expareja, la modelo y también creadora de contenido Loren Esteban, lo llevó a un punto muy oscuro de su vida. “Estuve ocho meses en la mierda”, contó.

Arrieta dio detalles de su proceso de rehabilitación, y contó que había conocido a varias personas que estaban en un punto más grave que él. “Me tiré la vida, entre comillas, porque siempre hay segundas oportunidades”.

Aprovechó su reaparición en YouTube para dejar una reflexión a sus seguidores y a las personas que están pasando por lo mismo que él. “Quiero decirle a la gente que está ahí afuera y que está pasando por una situación similar, que si pueden internarse voluntariamente, se los recomiendo 100%, porque puede ayudarlos a ver una perspectiva distinta de la vida. No esperen a que los lleve la policía amarrados en una ambulancia”.

Las polémicas de Nicolás Arrieta

El creador de contenido se vio involucrado en varias polémicas. Fue arrestado por la Policía en una calle de Bogotá, y él mismo compartió el video del momento en sus redes sociales. En las imágenes, se le ve sin camisa y esposado por los agentes. Aunque no se detallaron las razones exactas del arresto, posteriormente se difundió otro video que mostraba una pelea en la vía pública, aparentemente relacionada con el incidente inicial.

En octubre de 2024 se viralizó un video donde Arrieta protagoniza una pelea con un vecino mientras paseaban a sus perros. Según el influencer, el conflicto se originó porque el perro del vecino mordió al suyo. Arrieta afirmó que actuó en defensa propia, aunque en el video se le ve retando al hombre a pelear y lanzándole un golpe.

En septiembre de 2024, durante un concierto del reguetonero Ryan Castro en el Movistar Arena, Arrieta fue retirado por el equipo de seguridad tras protagonizar un altercado. En los videos difundidos, se observa al influencer discutiendo con el personal de seguridad y resistiéndose a ser retirado del lugar.