El chef Nicolás de Zubiría, quien forma parte del jurado calificador del programa ‘MasterChef Celebrity’, conducido por Claudia Bahamón lleva 14 años junto a su esposa, Daniela Vidal.

La pareja que se conoció en el 2012 y primero se casó por lo civil y posteriormente por la iglesia, tiene dos hijos: Sienna y Alessio. Junto a la familia también estaba Juana, la bulldog francés de color negro que dolorosamente han tenido que despedir, tras una batalla de años contra una enfermedad.

Fue Daniela quien compartió con su comunidad digital las experiencias que vivieron con Juana así como los sentimientos que han enfrentado ante la partida de la peluda que estuvo con ellos antes de que llegaran sus hijos.

“Uno 100% se imagina que no va a ser fácil el día que se tenga que despedir de ellos, lo que no sabe es que va a ser tan pero tan pero tan difícil y tan doloroso. Juana fue nuestra primera hija, estuvo en nuestro matrimonio, recibió a Sienna, a Alessio a Mila y estuvo en cada momento importante de nuestra vida como familia”, comenzó escribiendo la esposa del cartagenero de MasterChef.

Bulldog francés de Nicolás de Zubiría murió de cáncer

Luego reveló que hace 5 años la perrita fue diagnosticada con mastocitoma, un tipo de cáncer. Aún así Juana lidió con el mal de manera impecable: ”Lo llevó como una gran campeona! La más juiciosa con sus remedios, tuvo varias cirugías en este tiempo y las pasaba como si nada, siempre regia. Fue la más consentida y la más independiente. Juana era una DIVA y además, tenía la capacidad de lograr que todo el mundo la amara e hiciera lo que ella quería.



Tuvo el temperamento perfecto, fue la compañía más increíble en todos los momentos: los buenos, los tristes y cuando estábamos enfermos no se despegaba. Durmió con nosotros casi toda su vida y luego pasó a acompañar a Sienna casi hasta sus últimos dias”.

Vidal se refirió también al vacío que queda ante la pérdida de la perrita.

“El vacío que deja Juanufla es inmenso y no hay palabras para describir el dolor de saber que ya no la vamos a volver a ver. Lo único que tenemos claro es que tuvimos la fortuna de tener un ángel con nosotros durante todos estos años, que Dios nos premió con ella y que ahora va a estar en un mejor lugar, tranquila y sin dolor, porque lo único peor que no tenerla hubiera sido verla sufrir. Descansa en paz mi negrita linda, nos diste absolutamente todo y más. Te amamos y vas a estar por siempre clavada en nuestro corazón”.

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El mensaje se llenó de reacciones de solidaridad de celebridades como Lucía Aldana, Carolina Sabino, Julieta Piñeres y Andrea Guerrero entre otros.

La esposa de Nicolás acompañó su mensaje con imágenes de Juana en los momentos que mencionó en su texto. Ahora la familia de Zubiría Vidal solo queda con su otra mascota Mila.

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