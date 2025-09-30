Logo Revista Vea
El mundo de las estrellas

Nicole Kidman y Keith Urban se separaron tras 19 años de matrimonio. Esto se sabe

Según informes de medios estadounidenses, la actriz australiana y el músico de country fueron vistos juntos por última vez en junio.

Por Agencia AFP
30 de septiembre de 2025
EFE/ Justin Lane ARCHIVO
Fotografía por: JUSTIN LANE

La pareja ha estado viviendo separada “desde principios de verano”, informó el lunes el medio de entretenimiento TMZ citando fuentes anónimas que precisaron que Kidman no quería separarse e intentó salvar su matrimonio.

Urban, ganador de cuatro Grammies a sus 57 años, dejó la casa familiar en Nashville para mudarse a su propia residencia en otro sector de la ciudad, indicó TMZ. AFP no pudo confirmar de forma independiente la ruptura.

¿Cuántos hijos tuvieron Nicole Kidman y Keith Urban?

La pareja se casó en 2006 y son padres de dos hijas adolescentes. Kidman, de 58 años y reconocida con el Oscar, se ha preocupado por “mantener a la familia unida durante este momento difícil desde que Keith se fue”, dijo una fuente a TMZ.

La actriz de Eyes Wide Shut (1999) también tiene dos hijos adoptivos de su matrimonio anterior con el actor Tom Cruise, que terminó en 2001 en uno de los divorcios más famosos de Hollywood.

La última vez que Kidman publicó una foto junto Urban fue en Instagram en junio con un pie de foto que decía: “Feliz Aniversario, bebé”.

En mayo, el músico nacido en Nueva Zelanda compartió fotos en Instagram de él y una sonriente Kidman después de su triunfo en los Premios de la Academia de Música Country.

Keith Urban y Nicole Kidman posando en la alfombra roja a su llegada a la entrega de los Premios Óscar (EE.UU.). EFE/ Javier Rojas

Keith Urban y Nicole Kidman posando en la alfombra roja a su llegada a la entrega de los Premios Óscar (EE.UU.). EFE/ Javier Rojas

Fotografía por: Javier Rojas

Fotografía por: Javier Rojas

Nicole Kidman, quien llegó a ser una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, ha recibido múltiples nominaciones al premio Oscar y obtuvo la codiciada estatuilla en 2003 por su interpretación de la escritora Virginia Woolf en la película Las Horas.

Temas:

Nicole Kidman

Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban

