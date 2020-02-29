Nieto de Jack Nicholson enfrenta líos judiciales. Fue acusado de violencia por su ex

Jack Nicholson, leyenda de Hollywood con tres premios Óscar y protagonista de clásicos como El resplandor, ha visto cómo su familia vuelve a ser noticia, aunque no por motivos artísticos. Su nieto mayor, Sean Knight Nicholson, enfrenta un proceso judicial en Los Ángeles tras ser acusado de violencia doméstica contra su expareja.

Esto se sabe sobre el arresto del nieto de Jack Nicholson

El joven de 29 años, también conocido como Sean Norfleet, fue arrestado el pasado 5 de agosto bajo el cargo de “lesiones corporales a su cónyuge o conviviente”. Según los registros oficiales, fue puesto en libertad la misma noche tras pagar una fianza de 50.000 dólares. La audiencia inicial quedó fijada para el próximo 26 de agosto, donde se definirá el curso del caso. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta cuatro años en prisión estatal.

La denuncia fue presentada por Elizabeth Lawlor, de 28 años, quien además obtuvo el 11 de agosto una orden de alejamiento temporal en su favor. De acuerdo con documentos judiciales citados por Daily Mail y People, Lawlor ingresó al domicilio de Nicholson en Venice, California, tras recibir mensajes en los que él le insinuaba que atentaría contra su vida si no acudía.

En su declaración, la joven aseguró que, al llegar, encontró a Nicholson bajo los efectos de una mezcla de alcohol, cocaína y pastillas. La visita rápidamente derivó en una discusión sobre presunta infidelidad. Fue entonces cuando, según su testimonio, Nicholson la sujetó por el cuello y la cabeza, la lanzó contra un objeto duro y le provocó la pérdida de conocimiento.

Al recuperar el sentido, Lawlor notó que sangraba por la boca y que tenía un diente roto. También denunció que el acusado le quitó el teléfono e intentó asfixiarla en varias ocasiones aplicando llaves alrededor de su cuello. La situación solo se detuvo cuando ella gritó y alertó a un guardia de seguridad del edificio.

Posteriormente, Lawlor fue trasladada al hospital Marina Del Rey, donde recibió suturas en el rostro y una cirugía dental. En la documentación presentada al tribunal incluyó facturas médicas y terapias psicológicas que, según afirmó, superan los 46.000 dólares.

No sería la primera vez que Sean Norfleet golpea a su expareja

La víctima también relató que, durante la relación (iniciada en abril de 2023), hubo varios episodios de abuso físico y emocional, y mencionó que Nicholson padece esquizofrenia además de mantener un historial de consumo de drogas.

Hasta el momento, ni el acusado ni sus representantes han emitido declaraciones públicas. Tampoco lo han hecho Jack Nicholson ni otros miembros de la familia.

Fuera de este proceso, Sean Knight Nicholson se ha dedicado a la música bajo el alias de Cutter Mattock. En redes sociales se describe como productor especializado en géneros de atmósfera oscura, como el club experimental, el phonk y la composición de terror. Sin embargo, en los últimos días su nombre ha ocupado titulares por las acusaciones en su contra y no por su faceta artística.