Noah Wyle: edad, trayectoria, estado civil y más del actor de ‘The Pitt’ que es tendencia

El pasado 27 de octubre, la icónica revista People volvió a lanzar su edición del “Hombre vivo más sexi de 2026” (“Sexiest Man Alive”). Esta portada estuvo protagonizada por el actor de 55 años Noah Wyle. Aquí te contamos los detalles de quién es este actor y cómo llegó a la cúspide de su fama gracias a una conocida serie de médicos.



Nacido en Hollywood, California, el 4 de junio de 1971, Wyle comenzó su carrera en el cine a principios de los años noventa. Sin embargo, fue en 1994 cuando saltó a la fama al interpretar al estudiante de medicina John Carter en “ER Sala de Emergencias”, una de las series más exitosas de la historia de la televisión estadounidense, al contar con 15 temporadas al aire.



Wyle permaneció en “ER” durante 11 temporadas, hasta 2005, y se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie. Su interpretación le valió 5 nominaciones al Emmy como mejor actor secundario en una serie dramática, consolidándolo como uno de los actores más versátiles de su generación.



Sin embargo, el regreso de Wyle al foco de la fama vuelve más de dos décadas después con la exitosa serie del género médico “The Pitt”, producida por HBO. Estrenada en 2025, la serie rápidamente se ha convertido en un éxito de crítica y audiencia. En ella interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch, un médico de urgencias que enfrenta una jornada laboral extrema en un hospital de Pittsburgh y lucha permanentemente con sus propios demonios internos.



Tras el anuncio de su nueva temporada para enero del 2027, el actor acaba de ser nombrado el hombre vivo más sexi del 2026 por la revista People. “Pensé que sonaba como una broma; jamás en un millón de años pensé que este sería un honor que se me otorgaría”, declaró Wyle a People tras conocer el resultado. Noah contó que fue su esposa, Sara, quien lo convenció de aceptar el título, ya que él dudaba de que fuera apropiado para él.

¿Cuántos hijos tiene Noah Wyle?





Wyle entra a la lista de hombres que han participado en esta edición de People después de Jonathan Bailey, protagonista de “Wicked” y “Bridgerton”, quien fue elegido Hombre Más Sexi del Año en 2025 y fue el primer hombre abiertamente gay en recibir el reconocimiento. En esta lista también hace parte su compañero de trabajo George Clooney, con quien compartió pantalla en “ER”.



A pesar de que su trabajo más conocido a sido como médico, Wyle tambien ha participado en producciones como la franquicia "The Librarian", donde interpretó a Flynn Carsen, y en la serie "Falling Skies", de TNT.

Noah está casado con Sara Wyle, con quien tiene una niña de 11 años llamada Francis Harper . Tiene otros dos hijos Owen y Audin, de 23 y 21 años producto de su primer matrimonio Tracy Warvin.

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