Noah Wyle recordó cuando Eddie Murphy lo insultó tras pedirle un autógrafo de niño

Noah Wyle, reconocido actualmente por su papel del doctor Michael ‘Robby’ Robinavitch en la serie ‘The Pitt‘, compartió una anécdota de su infancia que involucra a una de las grandes figuras de la comedia de Hollywood: Eddie Murphy. Lo que para cualquier niño habría podido convertirse en un recuerdo inolvidable por conocer a uno de sus ídolos terminó siendo una experiencia bastante distinta a la que esperaba.

La historia salió a la luz durante una conversación con la comediante Amy Poehler en su pódcast ‘Good Hang with Amy Poehler‘, publicado el 27 de octubre de 2026. Allí, Wyle recordó que, cuando tenía apenas nueve años, tuvo la oportunidad de acercarse a Murphy, quien por entonces ya era una de las estrellas más populares de ‘Saturday Night Live‘ (SNL). Sin embargo, el encuentro no terminó precisamente con una fotografía o un autógrafo para guardar entre sus recuerdos.

La curiosa anécdota entre Noah Wyle y Eddie Murphy

Para entender el entusiasmo del pequeño Noah hay que remontarse a los primeros años de la década de 1980. Wyle explicó que era seguidor de ‘Saturday Night Live’ y que la etapa del programa en la que participaba Eddie Murphy había sido especialmente importante para él. Conocía sus intervenciones y disfrutaba de sus personajes, por lo que encontrárselo en persona representaba una oportunidad que no quería dejar pasar.

El actor de 55 años recordó que, cuando finalmente estuvo frente al comediante, decidió expresarle su admiración. "Me gusta mucho lo que haces en SNL", le dijo, según relató durante la entrevista. La respuesta de Murphy, sin embargo, no fue la que esperaba: "¿Qué haces despierto hasta tan tarde?", le preguntó, en alusión a que era un niño viendo un programa que se emitía en horario nocturno.

Noah Wyle contó que, lejos de abandonar su propósito, volvió a acercarse y le preguntó si podía darle un autógrafo. Fue entonces cuando recibió una respuesta mucho más decepcionante. Según su relato, Eddie Murphy le dijo: "Vete al carajo".

Cuando Amy Poehler quiso saber qué edad tenía en aquel momento, el protagonista de ‘The Pitt’ confirmó que tenía alrededor de nueve años. La reacción de la presentadora fue de sorpresa, mientras que Wyle contó el episodio entre risas y reconoció que todavía lo recuerda con claridad.

De acuerdo con lo expuesto por el famoso actor, aquella experiencia no quedó simplemente en una anécdota incómoda de su infancia, sino también en un aprendizaje para toda su vida. Desde entonces, procura atender rápidamente las solicitudes de los niños que se acercan a pedirle un autógrafo o una fotografía: "Siempre firmo autógrafos. Cada vez que un niño necesita uno de mí, se lo firmo rapidísimo".

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La historia tuvo incluso un segundo capítulo dentro de su propia familia. Wyle contó que ha relatado tantas veces el episodio en casa que su hija decidió convertirlo en una sorpresa para su cumpleaños del año pasado. La niña, cuyo nombre es Francis, imprimió una fotografía de Eddie Murphy y escribió sobre ella una supuesta dedicatoria: "Querido Noah, eres un gran chico. Eddie Murphy".

Noah Wyle explicó que su hija también inventó una historia para entregárselo. Le dijo que ella y su mamá se habían encontrado con Murphy el día anterior y que habían conseguido el autógrafo que su papá siempre había querido. El actor aseguró que enmarcó la fotografía y la conserva en su oficina. Incluso la describió como el mejor regalo que pudo recibir de su hija.

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