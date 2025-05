Nodal revela si demandará a La Rosa de Guadalupe, por episodio Fan de tu relación

Cuando el 24 de julio del 2024 trascendió la noticia sobre el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en una lujosa hacienda de Morelos se generó una gran polémica en torno a la nueva pareja.

Menos de dos meses antes, Nodal había anunciado que daba por terminada su relación con Cazzu, la madre de su pequeña Inti, quien cumplió un año en septiembre pasado.

El escándalo y el hate por parte de los cibernautas, fue bastante debido también a que meses atrás cuando Nodal y Cazzu estaban juntos, Ángela Aguilar habría comentado una publicación de los dos diciendo: “Fan de tu relación”. La frase se convirtió en un meme y derivó en chistes sobre infidelidad.

Alcanzó tal fama esa frase que en el seriado mexicano ‘La Rosa de Guadalupe’ sin duda uno de los más vistos en la televisión latinoamericana realizaron un capítulo con este nombre que mostraba un triangulo amoroso similar. El episodio fue estrenado en septiembre del año pasado y sus personajes principales fueron bautizados como Angélica, Tristán y Juli, que corresponderían a Ángela Aguilar, Christian Nodal y Julieta Cazzu, nombres de pila de los artistas.

Una vez al aire, varios medios mexicanos especularon sobre la molestia de Ángela y Nodal frente a la ficción y la posibilidad de demandar por caricaturizarlos. El asunto no trascendió. Más tarde cuando Nodal respondió a las primeras declaraciones que Cazzu hizo sobre lo vivido y desmintió que ella hubiera estado enterada de que Angela y Nodal estaban juntos y por el contrario dijo que toda la situación la había lastimado, Nodal aseguró que el comentario Fan de tu relación, no lo hizo Ángela.

Ahora a casi un año de celebrar su primer aniversario de casado, Christian Nodal habla sobre el famoso episodio y su posición frente a este

Fue en una entrevista que concedió a la periodista mexicana Mariana Cepeda, que comenzó contando sobre la más reciente canción de su esposa llamada El equivocado, que Ángela le dedicó y donde él participa en el respectivo video. “Yo estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella del álbum que hizo, yo ella solita y muestra un lado mucho más maduro”.

#Nodal RESPONDE a los rumores que aseguran que el influencer #Kunno es su 'amante'. Además, así reaccionó a 'El equivocado', nuevo sencillo de #ÁngelaAguilar #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/byE73vj4ID — De Primera Mano (@deprimeramano) May 6, 2025

Nodal sobre La Rosa de Guadalupe: “No queremos problemas”

Luego se refirió al video: “Muy bonito y también ese video me sacó lágrimas”, refiriéndose a los momentos emotivos que hicieron para la canción, salió un resultado muy hermoso…cuando me mostró la canción de El equivocado me tocó profundamente el corazón, me quedó el saco y me lo puse..”

Luego, habló con la reportera sobre el capítulo de La rosa de Guadalupe y evidenció que toda esa situación la toma con humor.

“Ya qué más queda… Yo creo que enojarse está de más y al final es bueno frontear con esas cosas. ‘La Rosa de Guadalupe’ es uno de los programas más vistos. Son cosas random que pasan, creo que por ese lado es la mejor manera de tomarlo”, dijo el intérprete de ‘Los besos que te di’.

La comunicadores le indagó si pensaba demandar y fue categórico: “No, mentiras. Cuando lean que demandaron aquí o allá es mentira, yo no tengo ni tiempo ni ganas, nada...No queremos problemas”, dijo en actitud relajada en declaraciones que puede ver al final de esta nota.

En otra entrevista para el pódcast de Ricardo Pérez, el artista incluso se mostró orgulloso de haber inspirado un episodio del producto televisivo. “Dice Bad Bunny: ‘Nadie tiene Billboards y Grammys’. Yo tengo Billboards, Grammys y un episodio de ‘La Rosa de Guadalupe’ (…) todo el mundo entendió que era una referencia mía”. Por su parte, el periodista le complementó divertido: “Muchos tienen Grammys, pero episodio de ‘La Rosa de Guadalupe’, un grupo muy selecto”.

