Norma Nivia y Mateo Varela dieron nuevos detalles de su boda ¿Cuándo será?

Norma Nivia y Mateo Varela volvieron a llamar la atención de sus seguidores después de revelar un nuevo detalle sobre su relación. La pareja, que se conoció durante su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’, confirmó que ya tiene definido el año en el que dará el siguiente paso en su historia de amor.

Aunque los dos han compartido algunos momentos de su relación en redes sociales, han mantenido bajo reserva varios detalles de sus planes como pareja. En junio de 2026, Mateo le pidió matrimonio a Norma durante un viaje a Japón, una propuesta que la actriz compartió posteriormente con sus seguidores.

Así anunciaron su boda Norma Nivia y Mateo Varela

La confirmación sobre la boda llegó a través de una dinámica de preguntas y respuestas que la pareja realizó en redes sociales. Entre las inquietudes de sus seguidores apareció una relacionada con la fecha en la que llegarán al altar.

Norma Nivia fue la encargada de responder y aclaró que, por ahora, todavía no tienen definido el día en el que celebrarán la ceremonia. Sin embargo, sí hay un dato que ya está decidido: el año.

“No, fecha no tenemos, pero año sí: 2027”, respondió la actriz, dejando así claro que la boda con Mateo Varela está contemplada para el próximo año.

La respuesta generó una reacción inmediata de Mateo Varela, quien acompañó el momento con humor y cierta sorpresa por la manera en la que su prometida terminó revelando públicamente el dato. La pareja decidió no entregar por ahora más información relacionada con la celebración.

De esta manera, 2027 es el único dato concreto que Norma Nivia y Mateo Varela han confirmado públicamente sobre la boda. Hasta el momento no han revelado el mes, el día ni el lugar en el que se llevará a cabo la ceremonia.

Publicidad

La noticia llega varios meses después de la propuesta de matrimonio que protagonizaron en Japón. Durante ese viaje, Mateo Varela sorprendió a Norma Nivia con el anillo y le pidió que se casara con él. El momento fue registrado y posteriormente compartido por la pareja en sus plataformas digitales.

Según lo que se conoció en ese momento, Varela había preparado la propuesta con anticipación y llegó incluso a practicar cómo hacerla antes del viaje. Japón terminó siendo el escenario elegido para darle la sorpresa a la actriz.

Publicidad

Desde entonces, ambos han mostrado algunos momentos de su vida juntos y han hablado públicamente sobre la relación que construyeron después de conocerse en el reality de RCN.

Ahora, con la confirmación de que la boda será en 2027, Norma Nivia y Mateo Varela abren una nueva etapa en su relación. Por el momento, los seguidores de la pareja tendrán que esperar para conocer cuándo y dónde se realizará la ceremonia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí