‘Noticias Caracol’: ella es la presentadora que llegó a ser deportista de alto rendimiento

Antes de convertirse en uno de los rostros de ‘Noticias Caracol’, la presentadora Stephany Perlaza construyó una historia lejos de cámaras y micrófonos, marcada por la disciplina, el esfuerzo físico y la competencia.

De acuerdo con lo que contó a ‘La Red’, de Caracol Televisión, su primer proyecto de vida no estuvo ligado a la comunicación, sino al atletismo de alto rendimiento, una experiencia que inició cuando aún era una niña y que definió buena parte de su adolescencia.

La historia de Stephany Perlaza, presentadora de ‘Noticias Caracol’, en el atletismo

Perlaza llegó al atletismo a los 12 años, cuando comenzó a entrenar formalmente en pruebas de velocidad. Desde el inicio, su proceso fue exigente: jornadas constantes de preparación y una rutina enfocada en mejorar potencia y explosividad. A los pocos meses ya estaba compitiendo, y su primera participación en un campeonato terminó por confirmar que no se trataba de un pasatiempo pasajero, sino de una vocación deportiva con proyección.

Durante esos años, el deporte se convirtió en el eje de su vida. Las pistas no solo fueron su espacio de entrenamiento, sino también el lugar donde estableció relaciones amistosas con otros compañeros. De hecho, su etapa juvenil vivió una relación sentimental con otro atleta, vinculado a la disciplina de salto, lo que reforzó aún más su conexión con ese entorno competitivo.

Sin embargo, cuando la carrera deportiva de Stephany Perlaza avanzaba y su rendimiento iba en ascenso, apareció un obstáculo determinante. Una lesión en la rodilla izquierda comenzó a afectar su movilidad y, con el tiempo, a limitar su desempeño. Los diagnósticos médicos fueron claros: existía un desgaste general del cartílago que comprometía seriamente una articulación clave para una velocista.

Sobre ese momento, la presentadora explicó a ‘La Red’: “Tenía la velocidad, la potencia, la fuerza, las cualidades físicas para hacer mi especialidad que era ser velocista, corría 100 y 200 metros planos (…) pero ellos necesitan sus rodillas óptimas”.

Aunque fue sometida a un procedimiento médico para limpiar la articulación, la recomendación posterior fue definitiva: debía abandonar las actividades de alto impacto. Esa decisión marcó el cierre de una etapa que había comenzado en la infancia y que la obligó a replantear su futuro profesional.

Lejos de rendirse en la búsqueda de sus sueños, Stephany Perlaza encontró un nuevo camino. Optó por estudiar Comunicación Social y comenzó un proceso gradual en medios regionales, donde adquirió experiencia y reconocimiento. Años después, ese recorrido la llevó a consolidarse como periodista y presentadora en uno de ‘Noticias Caracol’, uno de los informativos más importantes del país.

