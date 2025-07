Novia de Epa Colombia aclaró rumores sobre su liberación. “Queremos enmendar el daño”

En medio de una creciente ola de rumores en redes sociales sobre una supuesta liberación de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, su pareja sentimental, Karol Samantha, salió a desmentir públicamente la información y reiteró que la influenciadora permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

A través de sus redes sociales, Samantha fue enfática al decir que la noticia de la salida de prisión de Epa Colombia “no es cierta” y atribuyó los comentarios a la desinformación que suele circular en línea. “No sé quién salió divulgando eso, pero no es verdad. Gracias a esas personas porque lo están manifestando (…) Sé que pronto Daneidy va a estar aquí”, declaró la joven, quien ha sido uno de los principales apoyos emocionales de la empresaria en este proceso judicial.

“Tantas cosas que dicen, pero al fin de cuentas nada que nos dan respuesta. Aún seguimos acá poniéndonos la 10, esperando una respuesta de TransMilenio para poder negociar con ellos, porque saben que así Daneidy esté en el lugar que esté y que las ventas no estén como antes, queremos pagar eso, queremos enmendar el daño causado.

Estamos esperando que nos den una respuesta frente a ello, esperando a la juez que decide. Es que sigue pasando el tiempo y no vemos avances y es muy frustrante como familia ver a la persona que uno ama allá, que sabemos que no es un peligro para la sociedad que sabemos que es una buena mujer, generadora de empleo, madre cabeza de familia y aún allá, dicen muchas cosas, pero no actúan no sé“, dijo Karol en una historia de Instagram.

¿Qué pasó con Epa Colombia?

Epa Colombia fue condenada a más de cinco años de prisión por los daños cometidos al sistema de transporte TransMilenio durante una protesta social en 2019. Aunque ha cumplido buena parte de su condena, aún no ha recibido beneficios como prisión domiciliaria ni reducción de pena por buena conducta, debido a la naturaleza de los delitos.

Mientras tanto, Karol ha liderado una intensa campaña de sensibilización social y legal para lograr la libertad de la empresaria, quien además es madre de la pequeña Daphne Samara. Parte de esta estrategia incluye la recolección de firmas, solicitudes al Gobierno nacional para incluirla en el programa de Gestores de Paz, y la visibilización del caso en medios y redes sociales.

“Daneidy ha tenido días buenos y días malos. Pero se mantiene fuerte, confiando en Dios y pensando en su hija. La visita cada 20 días no es suficiente, pero seguimos firmes”, confesó Karol en una entrevista reciente. La pareja también ha realizado plantones frente a la Fiscalía y otras entidades del Estado, clamando por una segunda oportunidad para la creadora de contenido.

La historia de Epa Colombia ha pasado de ser un escándalo viral a convertirse en un símbolo del debate sobre la reinserción social, el castigo ejemplar y el trato a mujeres en prisión. Diversos sectores sociales han mostrado posturas encontradas: mientras unos piden justicia y cumplimiento total de la condena, otros consideran que su transformación merece una revisión más compasiva.

Por ahora, Epa Colombia sigue privada de la libertad y no hay confirmación oficial sobre su posible excarcelación. Sin embargo, su entorno más cercano insiste en que “la fe no se pierde” y que pronto podría haber noticias alentadoras.