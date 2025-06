Novia de Epa Colombia habla sobre el futuro de la empresa de keratinas. ¿Está en crisis?

La situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, está llena de incertidumbre. En este momento, la empresaria se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 5 años y 3 meses por su participación en actos vandálicos durante las protestas de 2019 en Bogotá. El video que publicó rompiendo varias partes de una estación de TransMilenio se hizo viral en redes, generando indignación en los usuarios.

Aunque con el tiempo Barrera pagó los daños materiales causados, y se disculpó en reiteradas ocasiones, no fue suficiente para aclarar su situación legal. En enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia contra Epa, quien hace poco había dado a luz a su primera hija Daphne Samara junto a su pareja Karol Samantha, a quien desde la cárcel, la empresaria le pidió matrimonio.

¿Qué pasó con la empresa de keratinas de Epa Colombia?

En un video publicado por Karol Samantha en sus redes sociales, respondió varias preguntas que los seguidores tenían sobre el caso de Daneidy Barrera. Uno de los cuestionamientos más repetidos fue sobre la empresa de kerarinas. “¿Bajaron las ventas desde la ausencia de Epa Colombia?“, le preguntó un seguidor, a lo que ella respondió: ”sinceramente, te digo que sí“.

Aunque la situación no ha sido alentadora, Karol Samantha tranquilizó a los seguidores aclarando que la empresa no está en quiebra, y tampoco tiene entre sus planes cerrar las puertas. “Gracias a Dios, no estamos en las últimas, como muchas personas nos quisieran ver”, respondió.

Karol dice que la razón principal de la baja de ventas se debe a la ausencia de Epa Colombia, pues en sus redes sociales, la influencer hacía publicidad de sus productos constantemente para que las personas los probaran y les compraran. “Dane es la cabeza de esto y la cara de su empresa. Es berraca y vendedora”, dijo. Aunque Barrera está privada de su libertad, el equipo detrás de la marca de keratinas sigue trabajando incansablemente para mantener la empresa a flote. “Todo el personal es maravilloso”, comentó la pareja de Epa Colombia.

¿Qué ha pasado con Epa Colombia?

Hace pocos días, la influencer Yina Calderón estuvo a las afueras del centro penitenciario El Buen Pastor en compañía de Karoll Samantha, pareja sentimental de Epa, pidiendo ayuda, especialmente al Presidente de la República para que la empresaria de queratinas pueda salir pronto.

“Estamos aquí afuera de la cárcel ‘El Buen Pastor’ ha sido muy difícil entrar a la cárcel, pero quiero enviarle un mensaje a Gustavo Petro, señor presidente, mire ‘Epa’ no es terrorista, hay violadores, hay ladrones, hay personas que causan mucho mal en las calles. Hace poco hubo un paro y gente que destrozó muchas cosas y no se dijo nada. ‘Epa’ es una persona que está concentrada en su empresa y generar empleo para el país, que vaya para su casa al lado de su esposa y de su hija, al lado de sus empleados”, dijo.

Asimismo, aseguró que, anímicamente, su amiga no está en las mejores condiciones: “quiero pedirles un favor me ayuden etiquetando al presidente @gustavopetrourrego es el único que nos puede ayudar con lo que falta para que @epa_colombia salga de la cárcel. Mi amiga no está bien, se encuentra muy triste a nadie quiere ver, ha pasado de todo con ella en la cárcel y la solución la tiene el presidente. Epa está loquita, pero es tan buena muchacha, tan buena hija, tan buena patrona, tan buena mamá... Porfa ayúdenme".