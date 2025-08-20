Novia de Fredy Guarín publicó inesperado mensaje: “No me parezco a nadie”

A finales de julio pasado, Fredy Guarín presentó en redes sociales a María José Rojas como su nueva novia. Con un amoroso mensaje, que usó como descripción a un carrusel de fotos juntos, el exfutbolista compartió este nuevo paso en medio de un comentado proceso de recuperación contra el alcoholismo.

"Sin miedo te elijo. Elegirme me permitió creer en que amar es posible y ahora, tomados de la mano, empezamos a recorrer este nuevo rumbo”, fueron las palabras con las que el boyacense anunció su nueva relación.

En medio de los elogios y buenos deseos que generó la noticia, Fredy Guarín y su nueva pareja también recibieron una oleada de críticas. Precisamente frente a esos cuestionamientos, María José Rojas parece haber reaccionado con un enigmático mensaje que publicó recientemente en su cuenta de Instagram.

El mensaje de María José Rojas, novia de Fredy Guarín

En su publicación, María José fue enfática al resaltar su individualidad y autenticidad. “No me parezco a nadie. Soy doctora, trabajo duro por mis sueños, soy noble, auténtica y transparente”, expresó al inicio de su publicación, dejando claro que no se define por las comparaciones ni por las críticas que han surgido tras conocerse su relación con el exfutbolista.

María José Rojas también destacó que tiene “metas claras, amor propio y la certeza de quién soy”, asegurando que su esencia no se repite. Con esto dio a entender que su atractivo no solo se limita al aspecto físico, sino también a cualidades como la disciplina, la fortaleza y la paz interior que dice practicar en su vida cotidiana.

Finalmente, la novia de Fredy Guarín concluyó su mensaje con una reflexión personal en la que reafirmó su seguridad y el rol que siente desempeñar en su entorno: “Y sí, además de todo eso, soy hermosa: no solo por fuera, sino porque la fuerza, la disciplina y la paz con la que vivo también se reflejan en mí. Y con esa misma convicción sé que soy un regalo en la vida de quienes me tienen :) That’s it”.

Esta fue la publicación de María José Rojas que desató polémica en redes sociales. Fotografía por: Captura de pantalla

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar y destacaron las de aquellas personas que defienden a María José Rojas, argumentando que la joven no tiene nada que ver con el pasado amoroso del antiguo mediocampista de la selección Colombia.