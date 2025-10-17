Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, envío mensaje a sus críticos

Simón Brand y Claudia Bahamón estuvieron casados por más de 20 años y formaron una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano. De su relación nacieron sus dos hijos, Samuel y Luca. Sin embargo, en meses recientes ambos anunciaron su separación, poniendo fin a una historia que comenzó en los primeros años de la década del 2000.

Tras su ruptura, el director decidió rehacer su vida junto a Jimena Rugeles, quien en las últimas semanas ha sido tema de conversación en redes sociales. Su relación con Brand ha generado comentarios divididos, especialmente entre quienes aún recuerdan su matrimonio con la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia.

Así respondió Jimena Rugeles, novia de Simón Brand, a las críticas en su contra

Por medio de unas historias en su cuenta de Instagram, Rugeles compartió una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas que ha recibido desde que se conoció su relación con Simón Brand. En el mensaje, hizo alusión al ego, la inconsciencia y la manera en que algunas personas ejercen la violencia a través de las palabras.

“La peor violencia que habitamos es la doble moral. No es la violencia lo que nos degrada, sino la convicción de ejercerla en nombre de la razón. El ego encontró en la palabra su más perfecta arma y en la inconsciencia, su absolución. No se crean en el derecho de insultar violentamente a quien no conocen. Gracias”, expresó Jimena.

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar y fueron replicadas por varios portales de entretenimiento. En dichas publicaciones, cientos de usuarios opinaron al respecto. Algunos respaldaron la postura de Jimena Rugeles, mientras que otros continuaron con las críticas y mensajes de odio en contra de Simón Brand y su pareja.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿A qué se dedica Jimena Rugeles?

De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, Jimena Rugeles se dedica a la actuación y al modelaje, principalmente en campañas publicitarias. Su trabajo en este campo habría sido el punto de conexión con Simón Brand, reconocido por su trayectoria como director de comerciales y videoclips.

Entre sus proyectos más visibles se encuentran campañas para reconocidas marcas de bebidas alcohólicas, aerolíneas y productos de belleza, lo que le ha permitido consolidarse en la industria publicitaria y sumar presencia en distintos medios.